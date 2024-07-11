Ночной замес
Премьера:
11.07.2024
Режиссер:
Франсуа Симар, Анук Виссель, Йоанн-Карл Виссель
Актеры:
Терло Конвери, Бенни О.Артур, Жаклин Море, Том Гулд, Алессия Йоко Фонтана, Кайл Скаддер, Шарлотта Штойбер, Эйдан О'Хэр, Даниель Лунд, Гэри Энтони Стеннетте
Жанр:
Боевик, Ужасы
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
18+
Группа подростков проникает ночью в мебельный магазин и под лозунгом защиты природы устраивает там настоящий погром. Два брата-охранника пытаются поймать взломщиков, но из-за несчастного случая один из них погибает. Второго же ослепляет ярость, и он устраивает настоящую резню. Систематично, изощренно и крайне жестоко он устраняет молодых людей. Единственный шанс на спасение — это дотянуть до утра. Возможно, вместе с рассветом придет и спасение. Но увидит солнечный свет далеко не каждый...
13 июля, суббота
|
17:40
|Люксор Тула
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
|
17:40
|Люксор Тула
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
|Люксор Тула
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
14 июля, воскресенье
|Люксор Тула
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
15 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
16 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
17 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
20 июня - 14 июля
1 июня - 13 июля
31 мая - 12 июля
6 - 17 июля
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13 июля, суббота 00:00