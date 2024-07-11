  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Ночной замес - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Ночной замес

Ночной замес

Премьера:
11.07.2024
 
Режиссер:
Франсуа Симар, Анук Виссель, Йоанн-Карл Виссель
  
Актеры:
Терло Конвери, Бенни О.Артур, Жаклин Море, Том Гулд, Алессия Йоко Фонтана, Кайл Скаддер, Шарлотта Штойбер, Эйдан О'Хэр, Даниель Лунд, Гэри Энтони Стеннетте
  
Жанр:
Боевик, Ужасы
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Группа подростков проникает ночью в мебельный магазин и под лозунгом защиты природы устраивает там настоящий погром. Два брата-охранника пытаются поймать взломщиков, но из-за несчастного случая один из них погибает. Второго же ослепляет ярость, и он устраивает настоящую резню. Систематично, изощренно и крайне жестоко он устраняет молодых людей. Единственный шанс на спасение — это дотянуть до утра. Возможно, вместе с рассветом придет и спасение. Но увидит солнечный свет далеко не каждый...

0
Касса
Тур с Иванушками
20 июня - 14 июля
Люксор Тула
Фора Х
1 июня - 13 июля
Люксор Тула
Танго темной лошадки
31 мая - 12 июля
Люксор Тула
Большое путешествие. Вокруг света
6 - 17 июля
Кинотеатр (Суворов)
Паранормальное. Маяк
2 - 17 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Как найти сокровища
13 июля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.