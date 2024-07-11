Ночной замес

Премьера: 11.07.2024

Режиссер: Франсуа Симар, Анук Виссель, Йоанн-Карл Виссель

Актеры: Терло Конвери, Бенни О.Артур, Жаклин Море, Том Гулд, Алессия Йоко Фонтана, Кайл Скаддер, Шарлотта Штойбер, Эйдан О'Хэр, Даниель Лунд, Гэри Энтони Стеннетте

Жанр: Боевик, Ужасы

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 18+

Группа подростков проникает ночью в мебельный магазин и под лозунгом защиты природы устраивает там настоящий погром. Два брата-охранника пытаются поймать взломщиков, но из-за несчастного случая один из них погибает. Второго же ослепляет ярость, и он устраивает настоящую резню. Систематично, изощренно и крайне жестоко он устраняет молодых людей. Единственный шанс на спасение — это дотянуть до утра. Возможно, вместе с рассветом придет и спасение. Но увидит солнечный свет далеко не каждый...