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Репетиция Нового года

Репетиция Нового года

Если вы планируете Новогодний корпоратив, то это событие нельзя пропустить!

5 октября в Доме приёмов и торжеств La Couronne состоится маркетинговое шоу «Репетиция Нового года». Вы сможете увидеть новогоднюю программу и сразу выбрать артистов на свой праздник.

Вход свободный. Регистрация на проект по телефону 8-905-114-71-74 и на сайте www.репетицияпро.рф. Также на сайте мероприятия вы сможете ознакомиться с его программой.

Где и когда?
La Couronne, дом приёмов и торжеств
Тула, улица Болдина, 94
5 октября 2017, четверг
18:00
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