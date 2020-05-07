Онлайн-курс «Нетипичный тур по городам Европы» на «Октаве»
8 мая на «Октаве» запускается уникальный онлайн-курс «Нетипичный тур по городам Европы», на котором гиды проведут слушателей по улочкам легендарных европейских городов. Первым откроет свои виртуальные границы Стокгольм. 8 мая сертифицированный гид и переводчик в Швеции Полина Савицкая познакомит онлайн-гостей с прекрасными видами столицы Швеции, проведет слушателей по улочкам этого города и откроет виртуальную границу, а также расскажет о его богатой истории, поведает о его культурным наследии, гастрономических особенностях, и откроет туристические секреты, которые станут полезными во время его посещения.
Стокгольм часто называют «Венецией Севера» и это не удивительно. Внутренний город расположен на 14 островах, соединенных множеством мостов. Стокгольм не затронули мировые войны и сильные военные конфликты, поэтому исторический центр сохранился в превосходном состоянии. Архитектура старого города довольно разнообразна и содержит здания всех возрастов, начиная с XIII века. Интересно, что 30 процентов территории Стокгольма занимают водные пути, еще 30 процентов — парки и другие зеленые наслаждения.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
8 мая 2020, пятница
19:00
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽