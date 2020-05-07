Онлайн-курс «Нетипичный тур по городам Европы» на «Октаве»

8 мая на «Октаве» запускается уникальный онлайн-курс «Нетипичный тур по городам Европы», на котором гиды проведут слушателей по улочкам легендарных европейских городов. Первым откроет свои виртуальные границы Стокгольм. 8 мая сертифицированный гид и переводчик в Швеции Полина Савицкая познакомит онлайн-гостей с прекрасными видами столицы Швеции, проведет слушателей по улочкам этого города и откроет виртуальную границу, а также расскажет о его богатой истории, поведает о его культурным наследии, гастрономических особенностях, и откроет туристические секреты, которые станут полезными во время его посещения.

Стокгольм часто называют «Венецией Севера» и это не удивительно. Внутренний город расположен на 14 островах, соединенных множеством мостов. Стокгольм не затронули мировые войны и сильные военные конфликты, поэтому исторический центр сохранился в превосходном состоянии. Архитектура старого города довольно разнообразна и содержит здания всех возрастов, начиная с XIII века. Интересно, что 30 процентов территории Стокгольма занимают водные пути, еще 30 процентов — парки и другие зеленые наслаждения.