Лучший таксист Тулы Руслан Тесаков: о конкурсе в Казани, ценниках на такси и китайских туристах

Фото Алексея Пирязева и Руслана Тесакова.

Когда закажете такси в следующий раз, обратите внимание, кто за рулём: возможно, вас везёт лучший таксист в регионе. А как получить это звание, Myslo рассказал сам титулованный водитель.

В середине апреля в парке «Патриот» определили лучших таксистов Тульской области. Конкурс прошел уже в третий раз. Второй год подряд победителем среди 16-ти участников стал 37-летний Руслан Тесаков.

8 июля он отправился в Казань на всероссийский этап и там занял четвёртое место (в прошлом году ему удалось стать лишь девятым). Но итогами финала Руслан не совсем доволен:

— Не люблю полумеры и «полурезультат»: хочется всегда быть первым!

— Вспомните ваш первый конкурс на лучшего таксиста. Как вы вообще о нём узнали?

— Три года назад начальник таксопарка, в котором я до этого работал, сказал: «Выручай, нужно обязательно сходить на такой-то конкурс, людей совсем мало набирается». Я вообще не понял, зачем мне это нужно, пришёл без подготовки даже. И второе место занял! Тогда я понял:

конкурс этот существует, чтобы о таксистах перестали думать как о «дорожных варварах», не умеющих водить машину.

Ведь это серьёзный показатель, раз я, заявившийся совсем без подготовки, справился и с манёврами, и с теорией по ПДД. Её каждый таксист знать назубок должен. Ну, в идеале (смеётся).

— Что надо делать на региональном этапе конкурса, что — на всероссийском?

— На региональном большая теоретическая часть: знание ПДД, инфраструктуры города и области, достопримечательностей, расположения важных городских объектов. Ещё практическая — парковка, «змейка», в общем, как обычно. Но есть нюанс: все элементы нужно было выполнять со стаканом воды на крыше. В идеале — не пролить ни капли, ну или пролить минимум.

На всероссийском конкурсе три этапа. Тоже теоретический, но уже не ПДД: знание 580-го закона (это так называемый «закон о такси») и достопримечательностей по всей России. Историю их надо знать, начиная с Рюриковичей!

Второй — «дуэли» на автомобилях. Те же «змейки», только с другой машиной на скорость. А третий — творческий. Нужно было представить свою малую родину, но не областной центр, а какой-нибудь маленький городок.

— И что вы представили?

— Село Монастырщино. Я даже облачился в костюм русского воина, это воспоминание о Куликовской битве.

Чтобы понять, что означает плюшевый мишка на поясе Руслана, посмотрите его видео для конкурса «Малые города России». Идея, сюжет и постановка — всё принадлежит Руслану. Помогали только с монтажом: с компьютерами ему нравится работать гораздо меньше, чем с машинами!

— Всероссийский этап впечатляет?

— Я уже всем своим сказал: если хоть раз побываешь на финале этого конкурса, захочется снова и снова туда возвращаться. Ощущения и эмоции непередаваемые. Огромный плюс, что все расходы на себя берёт Общественный Совет по развитию такси — организатор соревнований.

Участие бесплатное, есть прекрасная возможность познакомиться с коллегами из других регионов. Встретился с водителем из Хабаровска — Виктором, он восемь часовых поясов преодолел, чтобы в Казани побывать. Многому от него научился.

— Кстати, сколько вы уже работаете?

— Восемь лет. До этого был строителем, открыл свое ИП. Но скоро у меня появились дети, и мне понадобилось как можно больше времени уделять семье. Со своим делом бывает сложно построить стабильный график. Сначала в такси я просто подрабатывал, совмещал с основной работой, а сейчас уже полностью переключился.

— Сколько часов в день работаете?

— По восемь-девять, у меня как будто обычный рабочий день. Раньше работал и по 14-15 часов, но это оказалось распространённой ошибкой. Усталость накапливается, и в месяц денег выходит гораздо меньше, чем при умеренном графике. Не говоря уже о том, что это безответственно по отношению к пассажиру: можно и в аварию от усталости попасть. По закону вообще беспрерывно за рулём водителю можно только 4,5 часа находиться.

Но к дороге я привык. Люблю ездить по Туле, межгород не беру.

Мне даже пробки по душе.

Когда-то жил в Москве, и теперь на тульские даже внимания не обращаю.

— Понятно, что техническая часть вашей работы вам очень нравится. Но что насчёт той части, где необходимо с пассажирами взаимодействовать?

— Нужно понимать, что такси — это в первую очередь сфера услуг. Мы не должны первыми начинать разговор, если пассажир молчит: значит, он устал, с работы едет или просто в своих мыслях.

Самые разговорчивые всегда — туристы. Недавно подвозил китайцев до Кондуков: им в интернете написали, что именно туда надо съездить, чтобы узнать Тульскую область. Общался с ними через переводчик. В общем, в Кондуках мы побыли всего полчаса, а потом я их отвёз на Куликово поле, а после — в Ясную поляну. Они были в восторге, говорили: «И почему этого нет в нашем интернете?»

— А бывают такие пассажиры, с которыми вам становится за жизнь и здоровье страшно?

— Пассажиры бывают разные, но за жизнь бояться нечего. Я с моим опытом уже, бывает, вижу пассажиров, с которыми может начаться конфликт, но таких буквально один из ста. Хамство и унижения терпеть, конечно, не нужно, но можно с ними дипломатично разобраться. Тем более, я работаю через агрегатор, там всё и всех можно отследить. Никто не будет намеренно вред причинять, зная, что может попасться.

— В Туле неоправданно высокий ценник на такси. Так говорят уже пару лет. Говорят даже, что из других городов к нам водители приезжают подработать.

— Это не так.

Цена на такси в Туле средняя по России.

Я это и из своего опыта знаю, и от коллег, с которыми на конкурсе общался.

— Ну а в принципе с такси в Туле всё хорошо?

— С каждым годом становится лучше и лучше. И качество машин улучшается, и сервис. Осталось немного поработать над уважительными взаимоотношениями водителей и пассажиров, и будет идеально.

Руслан передаёт большой привет жене Лине и дочкам Дине и Дарине. Юных красавиц он благодарит за прекрасные рисунки, которые они дарят ему перед соревнованиями.