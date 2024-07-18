Дастур
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Куаныш Бейсек
Актеры:
Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев, Асет Есжан
Жанр:
Фантастика, Ужасы
Продолжительноcть:
100 минут
Возрастные ограничения:
18+
Есть вещи страшнее смерти… Когда молодую девушку из отдаленного аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена, его отец делает все, чтобы замять дело. Единственный выход для всех — свадьба, как и полагается по местным традициям. Однако с переездом девушки в дом новоиспеченного мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах…
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