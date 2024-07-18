  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Дастур - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Дастур

Дастур

Премьера:
18.07.2024
 
Режиссер:
Куаныш Бейсек
  
Актеры:
Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев, Асет Есжан
  
Жанр:
Фантастика, Ужасы
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Есть вещи страшнее смерти… Когда молодую девушку из отдаленного аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена, его отец делает все, чтобы замять дело. Единственный выход для всех — свадьба, как и полагается по местным традициям. Однако с переездом девушки в дом новоиспеченного мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах…

0
Касса
Лонки — великий обманщик
29 февраля - 27 июля
Майский
Большое путешествие. Вокруг света
6 - 24 июля
Синема Стар
Водитель-олигарх
18 - 24 июля
Алмаз Синема
Фора Х
1 июня - 20 июля
Люксор Тула
Танго темной лошадки
31 мая - 19 июля
Люксор Тула
Школа магических зверей. Тайна Подземелья
1 октября - 27 июля 2023
Майский
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.