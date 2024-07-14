Свидания Скорпионов будут нежными и страстными, а Тельцов ждет неразбериха в финансах

Овен (21.03−20.04): Неделя покоя и умиротворения. Многим Овнам удастся использовать тенденции этой недели и создать комфортную обстановку для себя и окружающих. Прошлые неприятности, конфликты и даже вражда могут забыться. Усиливаются жизненный потенциал, уверенность, сексуальность, личное обаяние Овнов. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми или творческие искания успешны и принесут удовлетворение. Жизненный опыт близких людей может подсказать Овнам нужное направление, помочь в принятии важного решения в их жизни.

Про деньги. Вас могут поджидать подводные камни и скрытые проблемы в финансовой сфере. На работе придется трудиться за сотрудников, которые в отпуске. В четверг вы можете обрести новых партнеров. В пятницу воздержитесь от коммерческих сделок.

Про любовь. Возможно, в отношениях вашей пары произойдут существенные изменения. Вы поймете, насколько вам дорог человек, который находится рядом с вами, хотя он, конечно, не всегда полностью соответствует критериям вашего идеала.

Про интим. У вас повышенная вероятность столкнуться с мужчиной/женщиной, генетически подходящим/подходящей вам для продолжения рода. Постарайтесь не упустить этот шанс — и если не завести немедленно ребенка, то хотя бы завлечь этого кандидата «в родители» в ваши надежные «сети». А там пусть «повисит» до лучших времен.

Благоприятные дни: 15, 20; неблагоприятные: 21.

Телец (21.04−21.05): У Тельцов могут появиться прекрасные возможности для плодотворного общения. Возможно, они обретут новых партнеров. Многие Тельцы будут достаточно безразличны к деньгам, особенно те, которые не испытывают острой нужды. Успех, славу и общественный престиж они будут ценить больше, чем богатство. Вас может подвести расчет на природное терпение и трезвое мышление. В результате неожиданных событий отношения с близким человеком могут не сложиться. Во второй половине недели вы почувствуете беспокойство и недовольство своим окружением.

Про деньги. В понедельник возможна неразбериха в финансовых делах и бумагах, будьте внимательны и терпеливы. Во вторник может поступить предложение новой, более высокооплачиваемой работы. Пятница удачна для покупок. В выходные не тратьте время на магазины, лучше уезжайте за город.

Про любовь. На этой неделе практически без всяких усилий с вашей стороны вы сможете покорить любого, кто вам понравится. Среда и суббота — лучшие дни для встреч и свиданий.

Про интим. Перед интимной близостью Тельцам не возбраняется немного выпить для смелости и пущей раскованности. Весьма вероятны очень даже откровенные предложения со стороны вашего спутника/спутницы жизни. А если вам эти предложения придутся не очень-то по вкусу, вы всегда сможете притвориться, что слегка перепили и не в силах сейчас думать о сексе!

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 15.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятно, Близнецов ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Эмоциональная нестабильность не будет способствовать взаимопониманию. Надежды, возложенные на предстоящие события, могут оказаться напрасными. Желание перемен и обновления может подтолкнуть к безуспешному поиску опоры и содействия во внешней среде. В конечном счете энтузиазм Близнецов может принять форму чрезмерной любознательности и расточительности.

Про деньги. В первой половине недели могут быть удачны дела, связанные с недвижимостью. Вас ждут выгодные предложения о новой работе, интересные творческие проекты, вы получите солидную прибыль.

Про любовь. В начале недели вероятны позитивные перемены в вашей личной жизни. Вам признаются в любви, вас окружат заботой и вниманием. Вас просто не захотят выпускать из нежных объятий.

Про интим. Эрогенные зоны Близнецов, нуждающиеся в усиленной стимуляции, — это пальцы на руках и ногах. Ваш партнер/партнерша может мять их, посасывать, облизывать — все, что угодно, но только не оставлять в покое. А вы наверняка удивитесь, узнав, что до точки кипения вас можно довести практически одними такими ласками.

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 16.

Рак (22.06−22.07): Противоречивые тенденции сохраняются. Раков может окружать всеобщий покой. Но затем радости и неудачи станут чередоваться. Смена настроения или неспособность сконцентрироваться могут помешать справиться с самыми обыденными делами. Неделя связана с обидами, иллюзиями. Возможно, Раки будут сражены бездушным отношением к ним людей, в которых они не сомневались.

Про деньги. В понедельник вовремя сказанное слово позволит заключить важный договор, данный факт найдется кому оценить по достоинству. Поездка в среду и четверг, с какой бы целью она ни организовывалась, принесет существенные расходы. Будьте к этому готовы.

Про любовь. В понедельник любимый человек может удивить вас своим экстравагантным поступком. Постарайтесь понять причины такого поведения. Пятница обещает принести приятный подарок от избранника.

Про интим. Поскольку Раки склонны концентрироваться в преддверии оргазма, им нужно сосредоточить свое внимание на чем-нибудь другом — чтобы не ждать, когда «оно» случится! Попытайтесь, например, выращивать в пространстве ваших тел диковинный цветок — и пусть он становится все ярче и ароматнее от каждого вашего соприкосновения!..

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 19.

Лев (23.07−23.08): Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях, блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. Возможны значительные события в личной жизни, подарки, приятные воспоминания. Звезды не советуют Львам останавливаться или сворачивать с избранного пути — лучше довести дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство — любовь вероятна так же, как и ненависть.

Про деньги. На этой неделе возможны неожиданные деловые встречи, так что постарайтесь не пропускать телефонные звонки. Внимательно просматривайте документы, прежде чем подписывать их. В четверг вы, возможно, получите прибыль, но работать придется много.

Про любовь. В любовных отношениях постарайтесь быть мягче, уступчивее и внимательнее по отношению к партнеру. На конец недели вам лучше не планировать романтических встреч, они могут не состояться, а обида останется.

Про интим. Ваш единственный и неповторимый/единственная и неповторимая должен/должна сдерживать себя до последнего и ни в коем случае не набрасываться на вас по первому зову! Нет, он/она должен/должна как следует распалить ваше желание, а для этого пусть чередует лед и пламень практически в буквальном смысле — например, совмещая активный оральный секс с охлаждением вас с помощью замороженных кубиков льда.

Благоприятные дни: 15, 17; неблагоприятные: 21.

Дева (24.08−23.09): Благоприятная неделя. Возможно, что увлеченность делом и потрясающая работоспособность положительно скажутся на результатах работы. Со второй половины недели возможны некоторые трудности, которые не следует принимать близко к сердцу. Возможно, ваши увлеченность и стремление к материальному благополучию закрыли от вас истинное положение дел или оттолкнули от вас друзей.

Про деньги. Денежными на этой неделе могут оказаться понедельник или вторник. В среду вам придется разбираться с финансовыми проблемами прошлой недели. В пятницу, похоже, придется решать необычные профессиональные задачи.

Про любовь. Вам наскучило однообразие? Вы можете без опаски ринуться навстречу любовным приключениям, найти их вам удастся без особых хлопот. Правда, не стоит ожидать сильных чувств, скорее, это просто развлечение.

Про интим. Вас ждет очаровательная поездка с приятным собеседником/собеседницей — а возможно, не только собеседником, а кем-то большим. Разумеется, при условии, что вы не испугаетесь внезапно возникшего ощущения близости и родства между вами — но используете это обстоятельство по полной программе.

Благоприятные дни: 16, 20; неблагоприятные: 19.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя будет очень напряженной, готовьтесь к проверке жизненных принципов и мировоззрения. Неприятные известия или ложная информация могут привести к ошибочным действиям. Неделя несет разгул темных сил, иллюзии, соблазн, агрессию. Напряженная обстановка в общественной жизни может угнетающе повлиять на вашу психику.

Про деньги. В понедельник или среду вероятны интересные деловые предложения. Вы получите дополнительную прибыль. Только не поддавайтесь эмоциям, анализируйте ситуацию.

Про любовь. Эта неделя не располагает к гармоничным отношениям в любви. Зато возможны весьма перспективные знакомства, которые могут вскоре изменить вашу жизнь. И вы сможете заключить брак, переехать в другой город, чтобы жить вместе с избранником.

Про интим. Весам может захотеться внести в свои эротические забавы элементы садо-мазо, причем они, скорее всего, будут выступать в роли подчиненного. Напишите небольшой сценарий садо-мазо игры или отыщите готовый в интернете — и подсуньте супругу/супруге с собой на работу с утра: пусть глотает слюнки!

Благоприятные дни: 17, 19; неблагоприятные: 20.

Скорпион (24.10−22.11): Неблагоприятная неделя для заключения брака, переезда, путешествий. В характере Скорпионов проявятся самые сложные и противоречивые черты характеров двух предыдущих водяных знаков — Рака и Рыб. Многих Скорпионов насторожит благополучие. Они могут вдруг чем-нибудь возмутиться, бурно отреагировать на что-то, но вскоре успокоятся и забудут о случившемся.

Про деньги. Вам повысят зарплату, ваш авторитет возрастет. Если вы проявите себя дипломатом, то вероятна поддержка в вышестоящих организациях, способствующая улучшению вашего финансового положения.

Про любовь. Будьте инициативны в отношениях с любимым человеком, ваши чувства взаимны. В одиночестве скучать вам точно не придется, свидания будут нежными и страстными.

Про интим. Пусть на этой неделе ваш спутник/спутница жизни постарается настроить вас на нужную волну не только непосредственными ласками тела, но усладой вашей души и самолюбия. Для этого он/она должен/должна каждый день рассказать, как сильно вы ему нравитесь вообще, и в какой ситуации он/она находит вас особенно привлекательной/привлекательным. Но не забудьте пообещать любимому/любимой устроить «вечер похвал» и для него/нее!

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20.

Стрелец (23.11−21.12): Звезды настроены к Стрельцам благосклонно. Не исключено, что им удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Неделя предполагает коллективные мероприятия, сопричастность к жизни окружающих людей. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Напряженная в эмоциональном отношении неделя. Стрельцы могут потерпеть временную неудачу в начатом деле. Вероятны срывы, плохое настроение, самобичевание.

Про деньги. Неделя может оказаться довольно нестабильной, поступающие денежные средства будут исчезать так же быстро, как и появились. Однако сделка, заключенная в четверг, может изменить ситуацию и принести прибыль.

Про любовь. Следите за своими высказываниями, одно неосторожное слово может обидеть любимого человека. Лучше не выяснять отношения, а ценить их. Тогда и к вам будут относиться соответственно.

Про интим. Любые ухищрения по приданию своему облику большей элегантности с вашей стороны нынче напрасны. Даже не стоит начинать! Ведь вашему ненаглядному/ненаглядной вы покажетесь гораздо милее сонной/сонным, растрепанной/растрепанным. Для пущей «домашнести» не забудьте надеть на голое тело халатик/пижамку.

Благоприятные дни: 15, 19; неблагоприятные: 21.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает обретение внутренней свободы, накопление, радость бытия. Хорошая неделя для заключения брака, путешествий и прогулок. Во второй половине недели возможно душевное волнение, вызванное радостными событиями. Прекрасная неделя для общения с друзьями, приема гостей. Неделя благоприятна для зачатия, лечения, медитации.

Про деньги. На этой неделе возможно поступление денежных средств из неофициальных источников. Только не стоит об этом рассказывать посторонним. Во вторник и среду повышен риск рабочих конфликтов, а в субботу не исключены расходы.

Про любовь. Занятость на работе, неотложные дела, спешка и суета почти не оставят вам времени для личной жизни. Это грозит вызвать недовольство любимого человека. Хотя бы выходные проведите вдвоем.

Про интим. Козерогам дадут от ворот поворот все те, с кем они рассчитывали на интимные отношения. Причем, скорее всего, они сделают это, не удосужившись объяснить причины отказа, а просто-напросто отключив телефон, захлопнув двери или отвернувшись к стенке и преспокойно заснув.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 15.

Водолей (21.01−19.02): В первой половине недели вероятны стычки Водолеев с людьми из их окружения. Возможна критика в их адрес. Водолеям предстоит много работать. Лучше взяться за одно дело, но сделать его качественно. Неделя неблагоприятна для коллективных действий, так как с бумагами или документами могут возникнуть проблемы, которые вам придется решать одному. Не стоит назначать деловые встречи, собрания.

Про деньги. На этой неделе вам удастся стабилизировать ваше финансовое положение и наладить полезные связи, открывающие перед вами большие возможности. Проявите инициативу, предложите начальству новые идеи.

Про любовь. Постарайтесь не пугать любимого человека своими эмоциональными проявлениями, он вас может не понять, однако даже если вы и поссоритесь, то это ненадолго. Примирение в пятницу или в воскресенье будет особенно бурным.

Про интим. Те Водолеи, что еще до сих пор ходят в холостяках, смогут на этой неделе попробовать сыграть в эротическом спектакле под названием «Супружеский долг. Исполняется впервые!» Проконсультируйтесь заранее со знакомыми семейными парами и приступайте с богом! Кстати, почему бы вам не записать сию прекрасную комедию на видео?

Благоприятные дни: 16, 21; неблагоприятные: 20.

Рыбы (20.02−20.03): Вероятны потери документов, ограбления, пожары. Встреча с давним другом или подругой может скрасить ваше существование, напомнив о самых счастливых днях жизни. Неделя предполагает заблуждения, подчинение разума чувствам, искушения. «Пораженным» Рыбам будет трудно победить свое «Я».

Про деньги. Звезды предупреждают, что, если вы проявите пассивность и лень, то вас ждет финансовый крах. Покупки лучше планировать на вторую половину недели.

Про любовь. Вы пользуетесь заслуженным успехом, поэтому можете позволить себе даже покапризничать, вас поймут и подыграют вам. Похоже, у вас появится новый поклонник на работе.

Про интим. Рыбам обещают поддержку небесных сфер во всем, что касается телесной любви. Ваш любимый человек должен быть готов, что ваша близость будет проходить под эгидой вседозволенности и раскованности. В его/ее интересах пойти вам навстречу, поддержав любое, даже самое необузданное ваше начинание.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 16.