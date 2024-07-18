Тебе не убежать

Премьера: 18.07.2024

Режиссер: Мишель Шумахер

Актеры: Дж.-К.Симмонс, Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Изабель Анайя, Грэм Патрик Мартин, Андрес Велес, Кевин Куинн, Оливия Симмонс, Паркер Фенади, Макс Гарфин

Жанр: Триллер, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Юная Миранда пережила страшную трагедию в прошлом, и вот в ее жизнь врывается новый кошмар: девушка становится мишенью безжалостного серийного убийцы. Чтобы спастись, ей приходится скрываться в мрачном лесу, но преследователь не отстает от нее ни на шаг... Сможет ли Миранда перехитрить убийцу, когда шансы на спасение ничтожны?