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Тебе не убежать

Тебе не убежать

Премьера:
18.07.2024
 
Режиссер:
Мишель Шумахер
  
Актеры:
Дж.-К.Симмонс, Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Изабель Анайя, Грэм Патрик Мартин, Андрес Велес, Кевин Куинн, Оливия Симмонс, Паркер Фенади, Макс Гарфин
  
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Юная Миранда пережила страшную трагедию в прошлом, и вот в ее жизнь врывается новый кошмар: девушка становится мишенью безжалостного серийного убийцы. Чтобы спастись, ей приходится скрываться в мрачном лесу, но преследователь не отстает от нее ни на шаг... Сможет ли Миранда перехитрить убийцу, когда шансы на спасение ничтожны?

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