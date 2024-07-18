Тебе не убежать
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Мишель Шумахер
Актеры:
Дж.-К.Симмонс, Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Изабель Анайя, Грэм Патрик Мартин, Андрес Велес, Кевин Куинн, Оливия Симмонс, Паркер Фенади, Макс Гарфин
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
102 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Юная Миранда пережила страшную трагедию в прошлом, и вот в ее жизнь врывается новый кошмар: девушка становится мишенью безжалостного серийного убийцы. Чтобы спастись, ей приходится скрываться в мрачном лесу, но преследователь не отстает от нее ни на шаг... Сможет ли Миранда перехитрить убийцу, когда шансы на спасение ничтожны?
20 июля, суббота
|
10:40
|Люксор Тула
|
20:20
|Люксор Тула
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июля, воскресенье
|
10:40
|Люксор Тула
|
20:20
|Люксор Тула
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, понедельник
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июля, вторник
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июля, среда
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
|Люксор Тула
|
10:40
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
21 июля, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:40
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
22 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
23 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
24 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
31 мая - 19 июля
1 июня - 20 июля
18 - 24 июля
1 октября - 27 июля 2023
6 - 24 июля
29 февраля - 27 июля