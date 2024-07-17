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Tattoo summer party

Tattoo summer party

27 июля в «Октаве» пройдет вечеринка для ценителей тату-культуры и хорошей музыки Tattoo summer party II.

Татуировки сегодня – не просто мода. Тату объединяет смелых, ярких, творческих и неординарных личностей. Нанесённый в определенном месте тела рисунок способен повысить самооценку, зарядить позитивным настроением и придать уверенности в себе.

Эта вечеринка – веселая встреча с брутальными единомышленниками и неформальное общение с тату-мастерами. В прошлом году собралось боле 40 мастеров, а этим летом ждем еще больше.

В программе много музыки и татуированных людей, веселые тату-конкурсы с призами. Будут активности и для тату-мастеров. Порисуем ART-FUSION на футболках и FREEHAND на руках. На вечеринке можно «примерить тату» – нарисуют хной или аквагримом.

Посмотрим свежие работы и выберем лучшую летнюю татуировку. Оценим большие композиции: «рукава», «ноги» и «спина». Пройдемся по «мультяшкам» и «парным татуировкам», модному «минимализму». Оценим музыкальную тематику – «рок-кумиры», «логотипы», «композиции» и «музыкальные инструменты», ведь встреча в Октаве.

За настроение вечеринки отвечают татуированные музыканты:

  • SOLAR STORM — легендарная metalcore группа c фронтменом – тату-мастером Артуром Джа;
  • ОНИМ – новый альтернативный проект известных тульских музыкантов с потрясающим вокалом Михаила Козленко;
  • KABES – колоритный тату-мастер Джоэль Кабесас исполнит свои новые треки;
  • Endless Flow – яркая группа с харизматичным и дерзким фронтменом HazedopepunK. Сюрпризом для гостей станет рэп-коллаборация с HATEGOD и LКОТ.


Стоимость: от 400 руб. 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
27 июля 2024, суббота
18:00
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