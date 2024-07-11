Культурная комедия
Премьера:
11.07.2024
Режиссер:
Владимир Котт
Актеры:
Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Маргарита Аброськина, Антон Богданов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
12+
Циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?
Сегодня
Завтра
13 июля, суббота
14 июля, воскресенье
15 июля, понедельник
16 июля, вторник
17 июля, среда
Сегодня
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
16:20
18:20
20:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:25
15:30
17:35
18:30
19:40
21:45
23:50
|Синема Стар
|
13:00
16:20
19:30
Завтра
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
16:20
18:20
20:20
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:25
15:30
17:35
18:30
19:40
21:45
23:50
|Синема Стар
|
13:00
16:20
19:30
13 июля, суббота
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
16:20
18:20
20:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:25
15:30
17:35
18:30
19:40
21:45
23:50
|Синема Стар
|
13:00
19:30
21:10
14 июля, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
16:20
18:20
20:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:25
15:30
17:35
18:30
19:40
21:45
23:50
|Синема Стар
|
13:00
19:30
21:10
15 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:25
15:30
17:35
18:30
19:40
21:45
23:50
|Синема Стар
|
13:00
19:30
21:10
16 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:25
15:30
17:35
18:30
19:40
21:45
23:50
|Синема Стар
|
13:00
19:30
21:10
17 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:25
15:30
17:35
18:30
19:40
21:45
23:50
|Синема Стар
|
13:00
19:30
21:10
31 мая - 12 июля
1 июня - 13 июля
6 - 17 июля
2 - 17 июля
20 июня - 14 июля
13 июля, суббота 00:00