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Культурная комедия

Культурная комедия

Премьера:
11.07.2024
 
Режиссер:
Владимир Котт
  
Актеры:
Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Маргарита Аброськина, Антон Богданов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?

Сегодня
10:20
Люксор Тула
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:00
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
16:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Люксор Тула
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
23:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:00
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
16:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Люксор Тула
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Люксор Тула
23:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
10:20
Люксор Тула
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:00
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Люксор Тула
21:10
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
23:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
10:20
Люксор Тула
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:00
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Люксор Тула
21:10
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
23:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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