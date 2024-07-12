27 июля в «Ликерке лофт» пройдет праздник творчества и сладостей — арт-крафт маркет «Пряня».



Более 50-ти художников и мастеров привезут свои творения, чтобы поделиться ими с вами – авторская полиграфия, игрушки и украшения ручной работы, свечи и многое-многое другое.



Если вы ищете крутой мерч по любимому фандому или хотите пополнить свою коллекцию необычных авторских изделий, вам точно к нам.



Что будет:

Уникальные творения мастеров;

Увлекательные мастер-классы;

Чай из тульского самовара для всех желающих;

Полезные вкусности и необычный шоколад;

Освежающие коктейли и бабл-ти;

Сладкий квест и, конечно же, много пряников.



В каждом билете вас ждут классные подарки и море впечатлений. Берите своих друзей и приходите на самый сладкий летний праздник.