Пряня
27 июля в «Ликерке лофт» пройдет праздник творчества и сладостей — арт-крафт маркет «Пряня».
Более 50-ти художников и мастеров привезут свои творения, чтобы поделиться ими с вами – авторская полиграфия, игрушки и украшения ручной работы, свечи и многое-многое другое.
Если вы ищете крутой мерч по любимому фандому или хотите пополнить свою коллекцию необычных авторских изделий, вам точно к нам.
Что будет:
- Уникальные творения мастеров;
- Увлекательные мастер-классы;
- Чай из тульского самовара для всех желающих;
- Полезные вкусности и необычный шоколад;
- Освежающие коктейли и бабл-ти;
- Сладкий квест и, конечно же, много пряников.
В каждом билете вас ждут классные подарки и море впечатлений. Берите своих друзей и приходите на самый сладкий летний праздник.
Где и когда?
Тула , пр. Ленина, 85
27 июля 2024, суббота
12:00
26 - 31 июля
1 июня - 27 июля
25 - 31 июля
18 июля - 1 августа
25 - 31 июля
6 - 31 июля