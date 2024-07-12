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Пряня

Пряня

27 июля в «Ликерке лофт» пройдет праздник творчества и сладостей — арт-крафт маркет «Пряня».
  
Более 50-ти художников и мастеров привезут свои творения, чтобы поделиться ими с вами – авторская полиграфия, игрушки и украшения ручной работы, свечи и многое-многое другое.
  
Если вы ищете крутой мерч по любимому фандому или хотите пополнить свою коллекцию необычных авторских изделий, вам точно к нам.
  
Что будет:

  •   Уникальные творения мастеров;
  •   Увлекательные мастер-классы;
  •   Чай из тульского самовара для всех желающих;
  •   Полезные вкусности и необычный шоколад;
  •   Освежающие коктейли и бабл-ти;
  •   Сладкий квест и, конечно же, много пряников.

  
В каждом билете вас ждут классные подарки и море впечатлений. Берите своих друзей и приходите на самый сладкий летний праздник.

 

Где и когда?
Likerka Loft
Тула , пр. Ленина, 85
27 июля 2024, суббота
12:00
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Касса
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