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Онлайн-экскурсия по Лондону

Онлайн-экскурсия по Лондону

29 июня онлайн-гости кластера отправятся в онлайн-тур по Лондону вместе с нетривиальным гидом по Великобритании, криминалистом и стэндапером Дариной Венгер.

Дарина покажет Вестминстерский дворец, конституционный сквер, центральный Методистический холл, резиденцию консервативной партии, министерство финансов, бункеры Черчилля и проведет по другим не менее культовым местам. Лондон — столица Великобритании и один из величайших городов мира. В Вестминстере работает правительство, здесь же расположены Букингемский дворец и самые лучшие национальные галереи, а также музеи, театры и клубы. Лондон бесконечно меняется: из римской, а затем раннесредневековой крепости он трансформировался в крупный город. После Великого лондонского пожара 1666 года он восстал из пепла, удивляя всех великолепными зданиями в стиле барокко. В георгианскую эпоху в нем воплотилась мечта об элегантности, в годы правления королевы Виктории он стал олицетворением Британской империи. А в наши дни это крупный финансовый и культурный центр.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
29 июня 2020, понедельник
19:00
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Касса
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Пилот
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Летний детский клуб «Зверские каникулы: ZOO-ZOOM формат»
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6 июля, понедельник 11:00
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 3000-4800 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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