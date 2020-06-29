Онлайн-экскурсия по Лондону

29 июня онлайн-гости кластера отправятся в онлайн-тур по Лондону вместе с нетривиальным гидом по Великобритании, криминалистом и стэндапером Дариной Венгер.

Дарина покажет Вестминстерский дворец, конституционный сквер, центральный Методистический холл, резиденцию консервативной партии, министерство финансов, бункеры Черчилля и проведет по другим не менее культовым местам. Лондон — столица Великобритании и один из величайших городов мира. В Вестминстере работает правительство, здесь же расположены Букингемский дворец и самые лучшие национальные галереи, а также музеи, театры и клубы. Лондон бесконечно меняется: из римской, а затем раннесредневековой крепости он трансформировался в крупный город. После Великого лондонского пожара 1666 года он восстал из пепла, удивляя всех великолепными зданиями в стиле барокко. В георгианскую эпоху в нем воплотилась мечта об элегантности, в годы правления королевы Виктории он стал олицетворением Британской империи. А в наши дни это крупный финансовый и культурный центр.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.