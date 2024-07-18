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Эффект парадокса

Эффект парадокса

Премьера:
18.07.2024
 
Режиссер:
Скотт Уайнтроб
  
Актеры:
Ольга Куриленко, Харви Кейтель, Оливер Тревена, Элис Астонс, Мередит Микельсон, Талия Ассераф, Андреа Гарофало, Романо Реджани, Малич Сиссе, Пол Сэмпсон
  
Жанр:
Боевик
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Завязавшая наркоманка становится свидетельницей убийства. Она вынуждена сотрудничать с убийцей, бороться со временем, полицией и преступным миром, чтобы спасти единственного человека, который что-то значит для нее.

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