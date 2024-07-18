Эффект парадокса
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Скотт Уайнтроб
Актеры:
Ольга Куриленко, Харви Кейтель, Оливер Тревена, Элис Астонс, Мередит Микельсон, Талия Ассераф, Андреа Гарофало, Романо Реджани, Малич Сиссе, Пол Сэмпсон
Жанр:
Боевик
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
18+
Завязавшая наркоманка становится свидетельницей убийства. Она вынуждена сотрудничать с убийцей, бороться со временем, полицией и преступным миром, чтобы спасти единственного человека, который что-то значит для нее.
20 июля, суббота
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июля, воскресенье
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, понедельник
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июля, вторник
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июля, среда
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
21 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
22 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
23 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
24 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
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