Эффект парадокса

Премьера: 18.07.2024

Режиссер: Скотт Уайнтроб

Актеры: Ольга Куриленко, Харви Кейтель, Оливер Тревена, Элис Астонс, Мередит Микельсон, Талия Ассераф, Андреа Гарофало, Романо Реджани, Малич Сиссе, Пол Сэмпсон

Жанр: Боевик

Продолжительноcть: 88 минут

Возрастные ограничения: 18+

Завязавшая наркоманка становится свидетельницей убийства. Она вынуждена сотрудничать с убийцей, бороться со временем, полицией и преступным миром, чтобы спасти единственного человека, который что-то значит для нее.