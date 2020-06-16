«Нетипичный тур по городам Европы» — Амстердам
8 мая на «Октаве» запустился уникальный онлайн-курс «Нетипичный тур по городам Европы», на котором гиды проведут слушателей по улочкам легендарных европейских городов. Амстердам — столица Нидерландов и один из крупнейших исторических городов Европы. У Амстердама уникальная архитектура, а также нестандартные нравы и законы. Этот город необычен сочетанием легализованных человеческих пороков и естественной буржуазной добропорядочностью. Амстердам расположен на северо-западе Голландии в устье рек Амстел и Эй. Название города произошло от слов Amstel и Dam, что означает «дамба на реке Амстел»
В роли гида выступит Евгений Макаревич — профессиональный гид в Амстердаме. 16 июня Евгений прогуляется с онлайн-гостями по главным достопримечательностям Амстердама и проведет по уникальным местам, до которых доходят далеко не все туристы.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
16 июня 2020, вторник
19:00
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽