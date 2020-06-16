«Нетипичный тур по городам Европы» — Амстердам

8 мая на «Октаве» запустился уникальный онлайн-курс «Нетипичный тур по городам Европы», на котором гиды проведут слушателей по улочкам легендарных европейских городов. Амстердам — столица Нидерландов и один из крупнейших исторических городов Европы. У Амстердама уникальная архитектура, а также нестандартные нравы и законы. Этот город необычен сочетанием легализованных человеческих пороков и естественной буржуазной добропорядочностью. Амстердам расположен на северо-западе Голландии в устье рек Амстел и Эй. Название города произошло от слов Amstel и Dam, что означает «дамба на реке Амстел»

В роли гида выступит Евгений Макаревич — профессиональный гид в Амстердаме. 16 июня Евгений прогуляется с онлайн-гостями по главным достопримечательностям Амстердама и проведет по уникальным местам, до которых доходят далеко не все туристы.