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«Нетипичный тур по городам Европы» — Амстердам

«Нетипичный тур по городам Европы» — Амстердам

8 мая на «Октаве» запустился уникальный онлайн-курс «Нетипичный тур по городам Европы», на котором гиды проведут слушателей по улочкам легендарных европейских городов. Амстердам — столица Нидерландов и один из крупнейших исторических городов Европы. У Амстердама уникальная архитектура, а также нестандартные нравы и законы. Этот город необычен сочетанием легализованных человеческих пороков и естественной буржуазной добропорядочностью. Амстердам расположен на северо-западе Голландии в устье рек Амстел и Эй. Название города произошло от слов Amstel и Dam, что означает «дамба на реке Амстел»

В роли гида выступит Евгений Макаревич — профессиональный гид в Амстердаме. 16 июня Евгений прогуляется с онлайн-гостями по главным достопримечательностям Амстердама и проведет по уникальным местам, до которых доходят далеко не все туристы.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
16 июня 2020, вторник
19:00
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Касса
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Пилот
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2 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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