Масленица в «Тульских древностях»

На празднование приглашаются организованные группы и семейная аудитория. Мероприятие пройдёт в форме игрового занятия, посвященного истории масленичных гуляний на Руси.

Масленица — старинный русский праздник, самый веселый и шумный на Руси. Накануне Великого поста было принято широкими гуляниями провожать зиму и зазывать весеннее солнышко.

В 2017 году масленичная неделя приходится на 20−26 февраля. Но уже в начале месяца в музей «Тульские древности» придут те, кто хочет познакомиться со старинными традициями празднования. Как отмечали Масленицу наши предки, какие названия у дней на масленичной неделе, как веселились в каждый из этих дней — вы узнаете об этом на музейном занятии.

Организованные группы от 10 человек — школьные, студенческие, семейные — могут уже сейчас забронировать время у администраторов музея, а еще туляков и гостей города ждут специально запланированные сеансы.

Наполняемость группы: от 10 до 25 человек.

Продолжительность программы: 40 минут

Стоимость билета — 100 Р.

Подробная информация по телефону: 8−4872−36−16−63. Бронируйте места заранее.