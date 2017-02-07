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Масленица в «Тульских древностях»

Масленица в «Тульских древностях»

На празднование приглашаются организованные группы и семейная аудитория. Мероприятие пройдёт в форме игрового занятия, посвященного истории масленичных гуляний на Руси.

Масленица — старинный русский праздник, самый веселый и шумный на Руси. Накануне Великого поста было принято широкими гуляниями провожать зиму и зазывать весеннее солнышко.

В 2017 году масленичная неделя приходится на 20−26 февраля. Но уже в начале месяца в музей «Тульские древности» придут те, кто хочет познакомиться со старинными традициями празднования. Как отмечали Масленицу наши предки, какие названия у дней на масленичной неделе, как веселились в каждый из этих дней — вы узнаете об этом на музейном занятии.

Организованные группы от 10 человек — школьные, студенческие, семейные — могут уже сейчас забронировать время у администраторов музея, а еще туляков и гостей города ждут специально запланированные сеансы.

Наполняемость группы: от 10 до 25 человек.

Продолжительность программы: 40 минут

Стоимость билета — 100 Р.

Подробная информация по телефону: 8−4872−36−16−63. Бронируйте места заранее.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
12 февраля 2017, воскресенье
14:00
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24 февраля 2017, пятница
12:00
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25 февраля 2017, суббота
16:00
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