Недвижимость – твое призвание? Тебя ждут в ROOMS!

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Агентство недвижимости ROOMS – это компания с современным подходом, качественным сервисом и внимательным отношением не только к клиентам, но и к сотрудникам.

Агентам ROOMS не нужно бегать по городу в поисках покупателей, компания сама гарантирует постоянный поток тех, кто точно заинтересован в покупке недвижимости, а специалистам остается только помочь клиенту в выборе квартиры, дома или помещения для бизнеса.

ROOMS – генеральный партнер «Авито» в городе Туле, это приносит заявки на продажи объектов от сервиса, а хорошая репутация у застройщиков позволяет получить для своих клиентов выгодные предложения. Здесь комфортно работать: современный офис находится в стильном Dom Noir, а в коллективе царит вдохновляющая атмосфера. Гибкие и интересные условия работы позволяют хорошо зарабатывать и строить карьеру как уже опытным специалистам, так и новичкам. Обо всем этом мы узнали из первых уст – от специалистов агентства недвижимости Rooms.

Ирина Никитина, специалист по недвижимости:

– Я никогда не сомневалась в выборе rooms. Мне близки ценности коллектива: работать в интересах клиента и при этом постоянно развиваться самим. Приятно быть среди профессионалов, у которых всегда есть чему научиться и с которыми самой приятно делиться опытом.

Любовь Морозова, специалист по недвижимости:

– ROOMS – это не просто работа, а возможность реализовать себя, получить стабильный доход, научиться новому и быть частью успешной команды. Мне приятно помогать людям, видеть их счастливые лица и слышать слова благодарности.

Отдельный плюс – свободный график работы: я сама планирую неделю. Это позволяет мне зарабатывать и при этом заниматься собой и детьми. Я уверена: если вы не строите свою мечту, кто-то наймет вас и построит свою. Здесь все решаю я, и за это говорю спасибо ROOMS.

Анна Сычева, специалист по недвижимости:

– У меня есть опыт работы в тульских агентствах недвижимости, поэтому точно могу сказать: ROOMS отличается от многих других. Мне нравится современный подход к работе и условия труда. Здесь ценится честность и открытость. Тебя не выбрасывают на рынок недвижимости без помощи: у компании много инструментов для работы, которыми приятно пользоваться.

Конечно, такие условия привлекают хороших специалистов и интересных людей, так что коллектив заслуживает отдельной похвалы.

Евгения Братчикова, специалист по недвижимости:

– Я пришла в компанию без опыта работы в сфере недвижимости, меня привлек стильный офис и хорошие условия для агентов. Но потом была приятно удивлена и тем, какие отзывчивые и сильные специалисты здесь работают. Мне удалось вырасти в профессионала благодаря опыту руководства и коллег. Они поддерживали меня во всем.

В ROOMS ценят желание работать, с самого начала специалистам дают много заявок и помогают проводить сделки. Здесь ты знаешь, что не один!

Даниил Ахмеров, специалист по недвижимости:

– Выбрал ROOMS, потому что встретил здесь крутую команду опытных специалистов. Я сам не новичок в этой сфере, поэтому, когда пришел, был уже знаком практически со всеми. Здесь прекрасная атмосфера в коллективе – свобода действий и возможность реализации.

Полностью разделяю подход компании к работе: мы ставим клиентский сервис на первое место и строим надежные, доверительные отношения с покупателем на долгое время, а не ради одной сделки! А еще решаем любые вопросы так, как делали бы это для себя.

Стараемся предоставить высокий сервис по любым вопросам недвижимости и в любых сегментах – будь то новостройки, вторичка, ИЖС или коммерция, причем не только в России. Недавно мы запустили продажу объектов на Бали, в Турции и на Северном Кипре. Развитие – залог нашего успеха!

В ROOMS каждый день – это новая возможность, новый вызов и новые достижения. Мы не просто продаем недвижимость, мы создаем комфорт и уют для наших клиентов, помогая им находить свое идеальное пространство. Если ты готов стать частью этой динамичной команды, где ценятся твои идеи и усилия, где ты сможешь развиваться и расти вместе с нами, то ROOMS ждет именно тебя!

Присоединяйся к ROOMS и открой для себя мир возможностей в недвижимости.

ROOMS – это не просто работа, это твое призвание!

Тула, ул. Фридриха Энгельса, 1, офис 419, 4 этаж.

Тел. +7-920-755-87-55

rooms-tula.ru

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