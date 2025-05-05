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Устроивший смертельное ДТП на проспекте Ленина водитель «Камаро» избежит ареста
Фото Оксаны Грудининой.

Устроивший смертельное ДТП на проспекте Ленина водитель «Камаро» избежит ареста

В его крови не нашли алкоголя. Сам же член ЦК КПРФ сейчас в больнице с переломом ноги.

Стало известно, где находится предположительный виновник смертельной аварии на проспекте Ленина.

38-летний Дмитрий Д., бывший депутат и член ЦК КПРФ, который был за рулём красного Chevrolet Camaro, сейчас находится в больнице. Отметим, что ранее представители ГАИ и УМВД не сообщали о пострадавших из этого автомобиля. Сейчас же появились сведения, что Дмитрий Д. госпитализирован с переломом ноги.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Однако вскоре статью переквалифицируют на более тяжкую — часть 5 ст. 264 УК РФ, так как сегодня стало известно о еще одном погибшем: в больнице умер водитель Toyota. Таким образом, авария унесла жизни двух человек.

Как рассказал Myslo источник в правоохранительных органах региона, арест Дмитрию Д. не грозит, так как преступление неумышленное.

Следователи, скорее всего, ограничатся подпиской о невыезде или максимум домашним арестом. Да и то решение будет принято после окончания лечения водителя.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки «Педуниверситет» на пр. Ленина водитель спорткара «Камаро» выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry. Та влетела в «Ладу Гранту» и Mercedes. 68-летняя пассажирка и 73-летний водитель Toyota погибли.

 

За рулём американского спорткара находился 38-летний Дмитрий Д., член ЦК КПРФ, неоднократно участвовал в выборах депутатов различных уровней, был муниципальным депутатом в Тульской области. Местом работы на его странице в соцсети указана Государственная Дума РФ.

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