  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Конклав - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Конклав

Конклав

Премьера:
21.11.2024
 
Режиссер:
Эдвард Бергер
  
Актеры:
Стэнли Туччи, Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Бриан Ф.О'Берн, Лусиан Мсамати, Яцек Коман, Серджо Кастеллитто, Мераб Нинидзе, Джозеф Майделл, Томас Лойбль, Лорис Лодди, Рони Крамер
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
120 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.90
 
 

Когда кардиналу Лоуренсу поручают возглавить одно из самых секретных и древних событий в мире — избрание нового Папы Римского, он оказывается в центре заговора, который может потрясти сами основы Церкви.

0
Касса
Сокровища гномов
1 - 14 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
За облаками
27 апреля - 7 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Почтарь
24 апреля - 7 мая
Алмаз Синема
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 10 мая 2024
Майский
Загадочное убийство Белль
10 - 18 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Астрал. Мертвое сердце
7 мая, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.