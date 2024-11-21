Конклав
Премьера:
21.11.2024
Режиссер:
Эдвард Бергер
Актеры:
Стэнли Туччи, Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Бриан Ф.О'Берн, Лусиан Мсамати, Яцек Коман, Серджо Кастеллитто, Мераб Нинидзе, Джозеф Майделл, Томас Лойбль, Лорис Лодди, Рони Крамер
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.90
Когда кардиналу Лоуренсу поручают возглавить одно из самых секретных и древних событий в мире — избрание нового Папы Римского, он оказывается в центре заговора, который может потрясти сами основы Церкви.
Сегодня
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 мая, среда
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
7 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
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