Премьера: 21.11.2024

Режиссер: Эдвард Бергер

Актеры: Стэнли Туччи, Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Бриан Ф.О'Берн, Лусиан Мсамати, Яцек Коман, Серджо Кастеллитто, Мераб Нинидзе, Джозеф Майделл, Томас Лойбль, Лорис Лодди, Рони Крамер

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.90

Когда кардиналу Лоуренсу поручают возглавить одно из самых секретных и древних событий в мире — избрание нового Папы Римского, он оказывается в центре заговора, который может потрясти сами основы Церкви.