За облаками
Страна:
Япония
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Макото Синкай
Жанр:
Аниме
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.90
После поражения во Второй мировой войне Японию разделили между союзниками: северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы. Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение — башню столь исполинских размеров, что трое старшеклассников с американского Хонсю могли отчетливо видеть ее контуры, возносящиеся в заоблачную высь. Друзья дали друг другу обещание, что однажды построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни.
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17:00
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Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:00
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