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За облаками

За облаками

Страна:
Япония
 
Премьера:
01.05.2025
 
Режиссер:
Макото Синкай
  
Жанр:
Аниме
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.90
 
 

После поражения во Второй мировой войне Японию разделили между союзниками: северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы. Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение — башню столь исполинских размеров, что трое старшеклассников с американского Хонсю могли отчетливо видеть ее контуры, возносящиеся в заоблачную высь. Друзья дали друг другу обещание, что однажды построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни.

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