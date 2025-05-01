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Алдан

Алдан

Премьера:
01.05.2025
 
Режиссер:
Дмитрий Кольцов
  
Актеры:
Луис Пер Бруно, Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин, Илья Яковлев, Джефф Монсон, Ольга Красько, Эрхан Нохоев, Арвид Книппенберг, Семен Пегов, Алексей Иванков
  
Жанр:
Военный
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Дочь якутского программиста Спиридона Дьяконова погибает в жестоком теракте. Герой в поисках справедливости отправляется в зону специальной военной операции и поступает добровольцем в Запорожский батальон. Спиридон получает позывной «Алдан» находит новую цель в жизни — найти убийц дочери и защищать жизни других. Это история о боли, мужестве и искуплении на фоне реальных событий. Впереди — опасный путь, полный испытаний, которые не только закалят его характер, но и откроют в нем силу, о которой «Алдан» не подозревал...

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