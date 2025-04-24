Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Андрей Разенков

Актеры: Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева, Владислав Абашин, Юлия Полынская, Александр Вдовин, Александр Коршунов, Полина Рафеева

Жанр: Детективы, Драматический

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 12+

Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство.