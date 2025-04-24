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Почтарь

Почтарь

Премьера:
24.04.2025
 
Режиссер:
Андрей Разенков
  
Актеры:
Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева, Владислав Абашин, Юлия Полынская, Александр Вдовин, Александр Коршунов, Полина Рафеева
  
Жанр:
Детективы, Драматический
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство.

Сегодня
12:50
Алмаз Синема
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Иллизиум (Новомосковск)
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
12:50
Алмаз Синема
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Иллизиум (Новомосковск)
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 апреля, суббота
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Алмаз Синема
19:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 апреля, воскресенье
12:50
Алмаз Синема
19:00
Алмаз Синема
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 апреля, понедельник
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Алмаз Синема
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 апреля, вторник
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Алмаз Синема
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 апреля, среда
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Алмаз Синема
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Ай да Пушкин!
24 - 30 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Почтарь
24 - 30 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 мая 2024
Майский
Джун и Джон
24 - 30 апреля
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Сокровища гномов
1 - 4 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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