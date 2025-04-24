Почтарь
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Андрей Разенков
Актеры:
Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева, Владислав Абашин, Юлия Полынская, Александр Вдовин, Александр Коршунов, Полина Рафеева
Жанр:
Детективы, Драматический
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
12+
Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство.
Сегодня
|
12:50
|Алмаз Синема
|
13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
12:50
|Алмаз Синема
|
13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 апреля, суббота
|
12:50
|Алмаз Синема
|
19:00
|Алмаз Синема
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 апреля, воскресенье
|
12:50
|Алмаз Синема
|
19:00
|Алмаз Синема
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 апреля, понедельник
|
12:50
|Алмаз Синема
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 апреля, вторник
|
12:50
|Алмаз Синема
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 апреля, среда
|
12:50
|Алмаз Синема
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:50
19:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
22:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:50
19:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
22:15
26 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:50
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
22:15
27 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:50
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
28 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:50
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
22:15
29 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
12:50
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
22:15
30 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
12:50
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
22:15
27 апреля, воскресенье 00:00
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