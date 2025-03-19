Страна: СССР

Премьера: 12.04.1959

Режиссер: Сергей Бондарчук

Актеры: Сергей Бондарчук, Павел Борискин, Зинаида Кириенко, Юрий Аверин, Лев Борисов, Павел Волков, Павел Винников, Евгений Тетерин, Анатолий Чемодуров, Петр Савин

Жанр: Экранизация, Драматический, Военный, Literature

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 0+

Рейтинг: 7.20

«Судьба человека» – кинокартина, созданная Сергеем Бондарчуком на основе рассказа Михаила Шолохова.Великая Отечественная война. Шофер Андрей Соколов уходит на фронт, где его ждет череда тяжелых испытаний: потеря близких людей, плен. После войны Андрей решает не возвращаться в родной город и пытается начать жить заново в Урюпинске. Судьба дает ему шанс и сводит его с маленьким мальчиком Ваней, которого война сделала сиротой.В ролях – Сергей Бондарчук, Павел Полунин, Зинаида Кириенко, Павел Волков.