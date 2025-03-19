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Судьба человека

Судьба человека

Страна:
СССР
 
Премьера:
12.04.1959
 
Режиссер:
Сергей Бондарчук
  
Актеры:
Сергей Бондарчук, Павел Борискин, Зинаида Кириенко, Юрий Аверин, Лев Борисов, Павел Волков, Павел Винников, Евгений Тетерин, Анатолий Чемодуров, Петр Савин
  
Жанр:
Экранизация, Драматический, Военный, Literature
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
0+
 
Рейтинг:
7.20
 
 

«Судьба человека» – кинокартина, созданная Сергеем Бондарчуком на основе рассказа Михаила Шолохова.Великая Отечественная война. Шофер Андрей Соколов уходит на фронт, где его ждет череда тяжелых испытаний: потеря близких людей, плен. После войны Андрей решает не возвращаться в родной город и пытается начать жить заново в Урюпинске. Судьба дает ему шанс и сводит его с маленьким мальчиком Ваней, которого война сделала сиротой.В ролях – Сергей Бондарчук, Павел Полунин, Зинаида Кириенко, Павел Волков.

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