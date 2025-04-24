Джун и Джон

Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Люк Бессон

Актеры: Матильда Прайс, Люк Стэнтон Эдди, Райан Шус, Дин Тестерман, Шерри Маттсон, Хани Лорен, Айянна С.Флемингс, Дон Скрайбнер, Марселина Оральо, Клэр Монтгомери

Жанр: Триллер, Мелодрама

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Вы готовы рискнуть всем ради любви? Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живет так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.