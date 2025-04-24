Джун и Джон
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Люк Бессон
Актеры:
Матильда Прайс, Люк Стэнтон Эдди, Райан Шус, Дин Тестерман, Шерри Маттсон, Хани Лорен, Айянна С.Флемингс, Дон Скрайбнер, Марселина Оральо, Клэр Монтгомери
Жанр:
Триллер, Мелодрама
Продолжительноcть:
93 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Вы готовы рискнуть всем ради любви? Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живет так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.
Сегодня
|
14:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:05
|Алмаз Синема
|
16:00
|Люксор Тула
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:55
|Алмаз Синема
Завтра
|
14:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:05
|Алмаз Синема
|
16:00
|Люксор Тула
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:55
|Алмаз Синема
26 апреля, суббота
|
15:05
|Алмаз Синема
|
16:00
|Люксор Тула
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:55
|Алмаз Синема
27 апреля, воскресенье
|
15:05
|Алмаз Синема
|
16:00
|Люксор Тула
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:55
|Алмаз Синема
28 апреля, понедельник
|
15:05
|Алмаз Синема
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Алмаз Синема
29 апреля, вторник
|
15:05
|Алмаз Синема
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Алмаз Синема
30 апреля, среда
|
15:05
|Алмаз Синема
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:05
20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:50
20:45
|Люксор Тула
|
16:00
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:05
20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:50
20:45
|Люксор Тула
|
16:00
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
26 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
15:05
20:55
|Люксор Тула
|
16:00
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
27 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:05
20:55
|Люксор Тула
|
16:00
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
28 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:05
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
29 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
15:05
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
30 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
15:05
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
27 апреля, воскресенье 00:00
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