Масленица на Куликовом поле
Проводы русской зимы на Куликово поле пройдут 9 и 10 марта. Публикуем полную программу праздника.
Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская, 8 Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65 или e-mail: epifan@kulpole.ru
9 марта
11.00 - Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать солений и варенья из купеческих запасов. Набравшись сил после чаепития с блинами, все отправятся покорять снежную крепость и
провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!
Стоимость — 500 рублей с человека.
14.00 — Интерактивная программа «Масленица». Эта встреча пройдет в беседе о традициях масляной недели, за чаем с блинами.
Стоимость — 300 рублей с человека.
10 марта
10.00 — Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать солений и варенья из купеческих запасов.
Набравшись сил после чаепития с блинами, все отправятся покорять снежную крепость и провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!
Стоимость — 500 рублей с человека.
Тульская область, Куркинский район, 2 км от деревни Ивановка. Дополнительная информация по телефону: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru.
9 марта
12.00 — 14.00 — Концертно-развлекательная программа «Веселая Масленица». Театрализованное представление, веселые конкурсы, спортивные состязания для всей семьи, лыжня для чемпионов, катание на санях, масленичные угощения и многое другое.
12.00 — 14.00 - Калашные ряды. Дегустация похлебки, приготовленной по средневековым рецептам, также из угощений — ароматный сбитень, блины и кренделя.
15.00 — 16.00 - Кулинарные посиделки. На встрече «Обрядовые блюда русской кухни» можно узнать о традиционных кушаньях на Руси, о праздниках и разнообразных поводах, к которым готовились угощения. От разбора старинных рецептов участники встречи перейдут к дегустации. В меню: каша из полбы, овсяный кисель, тыквенные лепешки, блины и бобышки.
Стоимость — 350 рублей с человека.
Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино. Подробная информация о празднике по телефону: +7 (48735) 3−15−46 или e-mail: mon@kulpole.ru.
10 марта
12.00 — 15.00 — Праздничная программа для детей и взрослых
Проводы Масленицы пройдут в песнях и плясках, в круговороте хоровода и веселых игр и забав.
Здесь можно научиться печь блины на пеньках или отведать уже готовых, покататься с горки на мешках, набитых соломой, или на лошади, посмотреть выступления воспитанниц школы верховой езды или отправиться в музей. В завершении праздника запылает чучело Масленицы и расскажет, скоро ли ждать весны и тепла.
Рекомендуем взять с собой ватрушки, ледянки и другие средства передвижения с горок, запастись варежками, удобной и теплой одеждой и обувью. Отдельные призы ждут всех, кто придет в традиционной русской одежде, — в платках, валенках, юбках, сарафанах…