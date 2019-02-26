Масленица на Куликовом поле

Проводы русской зимы на Куликово поле пройдут 9 и 10 марта. Публикуем полную программу праздника.

Музей купеческого быта в Епифани

Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская, 8 Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65 или e-mail: epifan@kulpole.ru

9 марта

11.00 - Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать солений и варенья из купеческих запасов. Набравшись сил после чаепития с блинами, все отправятся покорять снежную крепость и

провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!

Стоимость — 500 рублей с человека.



14.00 — Интерактивная программа «Масленица». Эта встреча пройдет в беседе о традициях масляной недели, за чаем с блинами.



Стоимость — 300 рублей с человека.

10 марта

10.00 — Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать солений и варенья из купеческих запасов.



Набравшись сил после чаепития с блинами, все отправятся покорять снежную крепость и провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!



Стоимость — 500 рублей с человека.



Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Тульская область, Куркинский район, 2 км от деревни Ивановка. Дополнительная информация по телефону: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru.



9 марта

12.00 — 14.00 — Концертно-развлекательная программа «Веселая Масленица». Театрализованное представление, веселые конкурсы, спортивные состязания для всей семьи, лыжня для чемпионов, катание на санях, масленичные угощения и многое другое.

12.00 — 14.00 - Калашные ряды. Дегустация похлебки, приготовленной по средневековым рецептам, также из угощений — ароматный сбитень, блины и кренделя.

15.00 — 16.00 - Кулинарные посиделки. На встрече «Обрядовые блюда русской кухни» можно узнать о традиционных кушаньях на Руси, о праздниках и разнообразных поводах, к которым готовились угощения. От разбора старинных рецептов участники встречи перейдут к дегустации. В меню: каша из полбы, овсяный кисель, тыквенные лепешки, блины и бобышки.

Стоимость — 350 рублей с человека.

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино



Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино. Подробная информация о празднике по телефону: +7 (48735) 3−15−46 или e-mail: mon@kulpole.ru.

10 марта

12.00 — 15.00 — Праздничная программа для детей и взрослых

Проводы Масленицы пройдут в песнях и плясках, в круговороте хоровода и веселых игр и забав.

Здесь можно научиться печь блины на пеньках или отведать уже готовых, покататься с горки на мешках, набитых соломой, или на лошади, посмотреть выступления воспитанниц школы верховой езды или отправиться в музей. В завершении праздника запылает чучело Масленицы и расскажет, скоро ли ждать весны и тепла.

Рекомендуем взять с собой ватрушки, ледянки и другие средства передвижения с горок, запастись варежками, удобной и теплой одеждой и обувью. Отдельные призы ждут всех, кто придет в традиционной русской одежде, — в платках, валенках, юбках, сарафанах…