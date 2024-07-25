Хвостатый переполох
Премьера:
25.07.2024
Режиссер:
Ким Док Мин
Актеры:
Ю Хэ Чжин, Ли Хен У, Тан Чжун Сан, Чон Сон Хва, Ким Юн Чжин, Ким Со Хен, Юн Е Чон
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
16+
Молодая женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство у ее домовладельца (он совсем не любит домашних животных... или делает вид?).
Сегодня
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 июля, воскресенье
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июля, понедельник
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июля, вторник
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 июля, среда
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
28 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
29 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
30 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
31 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
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