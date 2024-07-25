Хвостатый переполох

Премьера: 25.07.2024

Режиссер: Ким Док Мин

Актеры: Ю Хэ Чжин, Ли Хен У, Тан Чжун Сан, Чон Сон Хва, Ким Юн Чжин, Ким Со Хен, Юн Е Чон

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 16+

Молодая женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство у ее домовладельца (он совсем не любит домашних животных... или делает вид?).