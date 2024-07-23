Альфонс выманил у тулячки миллионы на лечение выдуманных болезней

В Туле 23-летний житель Заокского района признан виновным в мошенничестве и неправомерном завладении автомобиля.

По информации Myslo, молодой человек, занимающий должность начальника отдела захоронений в муниципальном учреждении, еще в 2020 году познакомился с 25-летней сотрудницей одного из банков. Парень понял, что у его девушки водятся деньги, так как она вдобавок к основной работе занималась инвестициями, и решил воспользоваться этим.

Для начала он занимал относительно небольшие суммы, чтобы расплатиться за совместный поход в кафе или клуб. Мотивировал это тем, что испытывает финансовые трудности, но ему будет стыдно, если девушка заплатит за него на людях.

Осознав, что возлюбленная не может отказать ни в единой просьбе, он начал просить более солидные суммы — на покупку автомобиля, на открытие бизнеса и так далее. Более того, в какой-то момент он придумал историю о том, что у его мамы и у него выявили онкологию, после чего получил деньги на операцию несуществующих недугов.

Через некоторое время потерпевшая начала сомневаться в своем благоверном и потребовала долговую расписку. К тому времени долг мужчины составил уже 7 миллионов рублей. Он охотно оставил расписку, после чего увез потерпевшую в Москву — обещал ей, что вернет часть долга квартирой, которую ему якобы подарил товарищ.

На следующий день он оставил девушку в отеле, а сам вернулся в Тулу и отдал ключи от её машины Renault Logan товарищу. Тот перегнал автомобиль в Москву и продал на разбор, предварительно сдав в ломбард сабвуфер и два усилителя. Этот эпизод стал кульминацией отношений потерпевшей и обвиняемого — сразу после случившегося она отправилась в отдел полиции и написала заявление.

Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима со штрафом в 70 000 рублей.