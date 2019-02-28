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Навсикая из Долины ветров

Навсикая из Долины ветров

Страна:
Япония, США
 
Премьера:
28.02.2019
 
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Фэнтези, Драматический, ForChildreen
  
Продолжительноcть:
117 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
7.40
 
 

Тысяча лет минула с «Семи дней огня», глобальной войны, которая уничтожила цивилизацию и превратила Землю в ядовитый Лес, населенный гигантскими насекомыми-мутантами. Человечество ютится в небольших незараженных местах. Одно из них — Долина ветров, где растет юная княжна Навсикая, желающая понять Лес и научиться сосуществовать с ним в гармонии. Однажды на Долину нападают солдаты враждебного государства, которое хочет использовать древнее биооружие, чтобы навсегда уничтожить Лес…

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