Навсикая из Долины ветров
Страна:
Япония, США
Премьера:
28.02.2019
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
Жанр:
Анимационный, Аниме, Фэнтези, Драматический, ForChildreen
Продолжительноcть:
117 минут
Возрастные ограничения:
12+
Рейтинг:
7.40
Тысяча лет минула с «Семи дней огня», глобальной войны, которая уничтожила цивилизацию и превратила Землю в ядовитый Лес, населенный гигантскими насекомыми-мутантами. Человечество ютится в небольших незараженных местах. Одно из них — Долина ветров, где растет юная княжна Навсикая, желающая понять Лес и научиться сосуществовать с ним в гармонии. Однажды на Долину нападают солдаты враждебного государства, которое хочет использовать древнее биооружие, чтобы навсегда уничтожить Лес…
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