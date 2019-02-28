Навсикая из Долины ветров

Страна: Япония, США

Премьера: 28.02.2019

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Жанр: Анимационный, Аниме, Фэнтези, Драматический, ForChildreen

Продолжительноcть: 117 минут

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 7.40

Тысяча лет минула с «Семи дней огня», глобальной войны, которая уничтожила цивилизацию и превратила Землю в ядовитый Лес, населенный гигантскими насекомыми-мутантами. Человечество ютится в небольших незараженных местах. Одно из них — Долина ветров, где растет юная княжна Навсикая, желающая понять Лес и научиться сосуществовать с ним в гармонии. Однажды на Долину нападают солдаты враждебного государства, которое хочет использовать древнее биооружие, чтобы навсегда уничтожить Лес…