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Кулинарный мастер-класс Сергей Леонова. Полезные завтраки

Кулинарный мастер-класс Сергей Леонова. Полезные завтраки

22 июня знаменитый кулинар Сергей Леонов расскажет, как зарядиться на весь день с помощью вкусного и очень питательного завтрака. А для того, чтобы завтраки были разнообразными, Сергей научит готовить два типа утренних блюд. Первый вид — каши в современном прочтении здорового питания. Второй — это модные соленые завтраки с богатым содержанием белка, минимальным содержанием углеводов и сбалансированными жирами.

Если вы не только хотите понаблюдать за работой мастера, но еще и параллельно приготовить вкусные завтраки, то вам понадобятся следующие ингредиенты: кешью, соль, мед или сироп топинамбура, кокосовое молоко, киноа, свежие или свежемороженые ягоды, лимон, петрушка, кинза, базилик, яйца, топленое сливочное масло, свежие огурцы, соленая красная рыба, авокадо.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
22 июня 2020, понедельник
19:00
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Касса
Ундервуд
Купить билет
16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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