Кулинарный мастер-класс Сергей Леонова. Полезные завтраки
22 июня знаменитый кулинар Сергей Леонов расскажет, как зарядиться на весь день с помощью вкусного и очень питательного завтрака. А для того, чтобы завтраки были разнообразными, Сергей научит готовить два типа утренних блюд. Первый вид — каши в современном прочтении здорового питания. Второй — это модные соленые завтраки с богатым содержанием белка, минимальным содержанием углеводов и сбалансированными жирами.
Если вы не только хотите понаблюдать за работой мастера, но еще и параллельно приготовить вкусные завтраки, то вам понадобятся следующие ингредиенты: кешью, соль, мед или сироп топинамбура, кокосовое молоко, киноа, свежие или свежемороженые ягоды, лимон, петрушка, кинза, базилик, яйца, топленое сливочное масло, свежие огурцы, соленая красная рыба, авокадо.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
22 июня 2020, понедельник
19:00
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽