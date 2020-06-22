Кулинарный мастер-класс Сергей Леонова. Полезные завтраки

22 июня знаменитый кулинар Сергей Леонов расскажет, как зарядиться на весь день с помощью вкусного и очень питательного завтрака. А для того, чтобы завтраки были разнообразными, Сергей научит готовить два типа утренних блюд. Первый вид — каши в современном прочтении здорового питания. Второй — это модные соленые завтраки с богатым содержанием белка, минимальным содержанием углеводов и сбалансированными жирами.

Если вы не только хотите понаблюдать за работой мастера, но еще и параллельно приготовить вкусные завтраки, то вам понадобятся следующие ингредиенты: кешью, соль, мед или сироп топинамбура, кокосовое молоко, киноа, свежие или свежемороженые ягоды, лимон, петрушка, кинза, базилик, яйца, топленое сливочное масло, свежие огурцы, соленая красная рыба, авокадо.