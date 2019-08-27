Илья Соболев. Stand up

На сцене Городского концертного зала выступит известный Stand up комик Илья Соболев. Его импровизации со зрителями на сольных концертах и закрытых выступлениях в клубах, актуальные и смешные шутки гарантируют отличное настроение! Фрагменты выступлений доступны на канале Ильи, если Вам смешно и весело — приходите на концерт.

Илья занимался юмором со школьной скамьи. Огромный опыт и быстрая реакция на вопросы\ответы из зала плюс невероятное чувство юмора, сделали Илью узнаваемым как в сети интернет так и за его пределами. Его Youtube канал популярен и количество подписчиков растет «не по дням, а по часам». На канале Соболева подписчиков более 800 000, а его веселые видеоролики регулярно выскакивают в топе просмотров.



Благодаря плотному графику выступлений и насыщенной жизни, «материал» из которого появляются все новые «истории» и шутки все время множится и растет, поэтому на его выступления можно ходить постоянно, ведь нового всегда очень много.

Илья как один из самых заметных комиков был героем выпуска «Новый русский юмор» шоу Юрия Дудя «ВДУДЬ».



Выступления Ильи Соболева - это неожиданные темы, любопытные рассуждения, где каждый легко узнает себя и может посмеяться над жизнью вместе с комиком.