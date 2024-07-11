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Утро в Туле
11 июля: лифт в космос и кошачьи наушники

11 июля: лифт в космос и кошачьи наушники

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Поехали!

Радуемся солнышку. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а максимальная температура воздуха составит +27 градусов.

Японская компания Obayashi Corporation заявила о своем намерении построить гигантский космический лифт, который позволит добраться до космоса по тросу, соединяющему Землю с орбитой.  

Концепция космического лифта привлекает своей потенциальной способностью значительно сократить стоимость и время космических путешествий. Исследователи утверждают, что с помощью лифта можно будет добраться до Марса всего за 3-4 месяца, в отличие от традиционных 6-8 месяцев. 

Однако создание такой грандиозной конструкции потребует не только огромных инвестиций (около 100 миллиардов долларов), но и решения множества сложных технических задач.  Несмотря на это, Obayashi Corporation уверена в своих возможностях и планирует ввести космический лифт в эксплуатацию к 2050 году. 

Сегодня наслаждаемся Cream Soda & Алёна Свиридова - Розовый фламинго.

Японская компания Radius анонсировала необычные наушники, которые точно понравятся любителям кошек. Их зарядный бокс выполнен в виде уютной лежанки, в которой сладко спит кот. Три световых индикатора зарядки, стилизованные под рыбок, расположены снизу. При подключении к устройству, наушники будут издавать мурлыканье и мяуканье, создавая атмосферу уюта и комфорта.

Сами наушники имеют мраморную текстуру, придающую каждой гарнитуре неповторимый узор. Цвет правого и левого устройства может сильно отличаться, что делает их еще более оригинальными.

Выпуск наушников намечен на август 2024 года, но их стоимость пока не разглашается. Также производители планируют отчислять 20 йен с каждой продажи в приюты и фонды помощи животным.

"Настенькины Комиксы" - это творческий проект Анастасии Лемовой, где она с юмором иллюстрирует знакомые всем нам ситуации и мысли. Анастасия - иллюстратор из Москвы. С детства она увлекалась рисованием: ее талант проявился еще в юном возрасте, и она продолжила развивать его, изучая художественные техники и композицию в университете. В настоящее время Настя работает дизайнером интерфейсов, параллельно занимаясь творчеством и созданием комиксов.

Творческого настроения!

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