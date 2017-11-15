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День рождения Василия Тёркина

День рождения Василия Тёркина

Тульский военно-исторический музей приглашает на День рождения Василия Тёркина.

Тульский военно-исторический музей отмечает День рождения известного литературного героя Василия Тёркина и приглашает вас присоединиться! «Тёркин — кто же он такой? Скажем откровенно: просто парень сам собой он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда, парень в этом роде в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе…».

Любимый герой советского народа — скромный, добрый, находчивый, весёлый боец, который и на гармони сыграет, и беседу поддержит. Поэма Александра Твардовского была опубликована в ноябре 1945 года. Сам образ Васи (тогда еще Васи, не Василия!) Теркина появился еще во время советско-финской войны 1939 — 1940 гг. (которая тоже началась в ноябре).

В программе музейного праздника: инсценировки поэмы Александра Твардовского с участием гостей, конкурсы и викторины, любимые фронтовые песни. В течение дня будут работать различные интерактивные площадки.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
18 ноября 2017, суббота
14:00
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