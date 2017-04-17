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День России на Куликовом поле

День России на Куликовом поле

12 июня на Куликовом поле отметят День России. Впервые празднества пройдут на территории нового музейного комплекса «Куликово поле».

В этот день на Красном холме у памятника-колонны Дмитрию Донскому проводят в традициях донских казаков лучших призывников региона в армию. На территории музейного комплекса «Куликово поле» пройдут спортивные соревнования по силовому экстриму и многоборью с мячом. Здесь же выступят с тематическими номерами представители различных диаспор, проживающие в Тульской области. Свою литературную программу подготовили студенты-иностранцы Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого. Впервые на празднике — костюмированная программа о соколиной охоте и знакомство с пернатыми хищниками. Также в программе: мастер-классы от тульских умельцев и ярмарка сувениров, концертные программы и катание на лошадях.

Праздник в честь Дня России на Куликовом поле — прекрасный повод посетить экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» и совершить экскурсию на поле сражения в сезон цветения ковылей!

На территории музейного комплекса «Куликово поле»:

9.00−16.00 Ярмарка «Торговая околица» — торговля сувенирной продукцией, летние кафе, медовуха, мороженое.

10.00−19.00 Посещение музейной экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение», детского музея «Один в поле не воин», интерактивных выставок «Лошадь. Equus. Hippos» и «Степь. Еще одна история», посещение смотровой площадки, катание на лошади, фотографирование в доспехах и многое другое.

11.00−12.00 Литературная программа «Русский язык: миссия мира». Площадка Международного факультета Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

11.00−14.00 Матч-гигант. Соревнования спортивных коллективов Кимовского и Куркинского районов по футболу, пляжному волейболу, стритболу.

12.00−15.00 Соревнования по силовому экстриму «Сила богатырская на Куликовом поле». В богатырских состязаниях принимают участие спортсмены из Москвы, Тулы, Орла и Новомосковска.

11.00−15.00 «Веселая мастерская» — мастер-классы по изготовлению сувениров.

12.00−16.00 «Русский сокол» — костюмированный показ хищных птиц, история соколиной охоты, фотосессии.

11.00−12.00 Детская концертно-развлекательная программа «Русские каникулы».

12.00−14.30 Концертно-игровая программа представителей диаспор Тульской области «Национальный калейдоскоп».

14.30−16.00 Концерт «Песня русская, родная…».

На Красном холме Куликова поля:

10.00−11.00 Торжественные проводы в ряды Вооруженных сил РФ лучших призывников Тульской области.

11.00−11.30 «Дружинный поклон». Акция памяти о воинах, защищавших Россию во все времена

На Конном дворе в селе Монастырщино:

10.00−19.00 Ознакомительная экскурсию по Конному двору и прогулка в бричке на поле битвы. Посещение легендарной Зеленой Дубравы, знакомство с символом степей — ковылем и разнотравьем Куликова поля.

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
12 июня 2017, понедельник
10:00
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