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День поля

День поля

Познакомиться с достижениями тульских сельхозпроизводителей и попробовать их продукцию все желающие смогут на традиционном празднике. В этом году местом проведения праздника станет деревня Казначеево Алексинского района.

В течение всего дня можно будет не только отдохнуть и попробовать продукцию наших сельхозпроизводителей, но и увидеть много интересного. Посмотреть, как работает современная сельскохозяйственная техника, узнать о минеральных удобрениях и современных средствах защиты урожая, об учебных заведениях, в которых можно получить профильные знания по сельскому хозяйству. В течение всего дня будет работать выставка декоративных животных и птиц. Для хорошего настроения — концертная программа.

Приходите всей семьей! Вход свободный.

Где и когда?
Казначеево
Казначеево, Алексинский район
7 июля 2017, пятница
10:00
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