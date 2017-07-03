Познакомиться с достижениями тульских сельхозпроизводителей и попробовать их продукцию все желающие смогут на традиционном празднике. В этом году местом проведения праздника станет деревня Казначеево Алексинского района.

В течение всего дня можно будет не только отдохнуть и попробовать продукцию наших сельхозпроизводителей, но и увидеть много интересного. Посмотреть, как работает современная сельскохозяйственная техника, узнать о минеральных удобрениях и современных средствах защиты урожая, об учебных заведениях, в которых можно получить профильные знания по сельскому хозяйству. В течение всего дня будет работать выставка декоративных животных и птиц. Для хорошего настроения — концертная программа.

Приходите всей семьей! Вход свободный.