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День государственного флага

День государственного флага

В Туле пройдут масштабные празднования Дня государственного флага.

Казанская набережная.

Весь день в молодежном пространстве «Газона» гостей ждет концертная программа, мастер-классы, кинопоказ в амфитеатре.

В 19.00 состоится фестиваль красок «Триколор» - отличная возможность ярко отпраздновать важный день в истории России.

В 21.00 впервые в Туле будет запущен большой фигурный фейерверк «С любовью к России».

 

Центральный парк имени Белоусова

Детский городок.

10.30 - 11.00 Мастер-класс по аэродизайну.

11.00-11.30 Эко-классики «Природа моей Родины»

16.00-17.00 Анимационная программа «Белый, синий, красный»

17.00-17.30 Интеллектуально-развлекательный проект для детей «БукваЕД. Символы моей страны»

17.30-18.00 Проект «Рэтро-комикс»

16.00-17.30 Мастер-класс «Мастерская чудес»

Эстрада

17.00-18.00 Концертная программа к Дню Российского флага «Музыкальный триколор».

Вход на все мероприятия свободный.

Где и когда?
Казанская набережная
22 августа 2019, четверг
16:00
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