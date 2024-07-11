Винокурня семьи Комада
Премьера:
11.07.2024
Режиссер:
Масаюки Есихара
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
18+
В юном возрасте Руи была вынуждена взять на себя управление вискарней семейства Комада. Еще при ее отце производство серьезно пострадало от землетрясения, и ей пришлось бросить учебу, чтобы снова поставить его на ноги. Несмотря на то что сейчас вискарня работает хорошо, мысли о былом преуспевании не покидают девушку, и она собирается воссоздать фирменный виски Комады — «Кома», который символизирует для нее единство их семьи. Однажды в вискарню Комады по работе приезжает молодой репортер Котаро Такахаси, который поначалу не испытывает особого интереса, но постепенно втягивается в тонкий, неторопливый процесс изготовления виски, и проникается философией его употребления. Поэтому он решает помочь Руи в исполнении мечты.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
13 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
14 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
15 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
16 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
17 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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