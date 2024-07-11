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Винокурня семьи Комада

Винокурня семьи Комада

Премьера:
11.07.2024
 
Режиссер:
Масаюки Есихара
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В юном возрасте Руи была вынуждена взять на себя управление вискарней семейства Комада. Еще при ее отце производство серьезно пострадало от землетрясения, и ей пришлось бросить учебу, чтобы снова поставить его на ноги. Несмотря на то что сейчас вискарня работает хорошо, мысли о былом преуспевании не покидают девушку, и она собирается воссоздать фирменный виски Комады — «Кома», который символизирует для нее единство их семьи. Однажды в вискарню Комады по работе приезжает молодой репортер Котаро Такахаси, который поначалу не испытывает особого интереса, но постепенно втягивается в тонкий, неторопливый процесс изготовления виски, и проникается философией его употребления. Поэтому он решает помочь Руи в исполнении мечты.

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