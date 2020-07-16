Автобусный тур одного дня «Литературные усадьбы»

Центр приема гостей Тульской области приглашает вас в путешествие по известнейшим литературным усадьбам Тульской губернии.

Вас ждёт путешествие по известнейшим литературным усадьбам Тульской губернии в окружении душистого разнотравья луговых красот, которые стали творческой колыбелью для прославленных русских писателей Ивана Сергеевича Тургенева и Льва Николаевича Толстого. Погостив в имениях вы обнаружите удивительную взаимосвязь: писатели знали друг друга, то дружили, то враждовали, но всегда Л.Н.Толстой считал творчество И.С.

Тургенева примером для себя. Наш путь ляжет на границу Тульской области с Орловской, в Чернский район, где расположены родовые поместья Толстых Никольское-Вяземское и Тургеневых, принадлежавшие отцам писателей.