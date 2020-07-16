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Автобусный тур одного дня «Литературные усадьбы»

Автобусный тур одного дня «Литературные усадьбы»

Центр приема гостей Тульской области приглашает вас в путешествие по известнейшим литературным усадьбам Тульской губернии.  

Вас ждёт путешествие по известнейшим литературным усадьбам Тульской губернии в окружении душистого разнотравья луговых красот, которые стали творческой колыбелью для прославленных русских писателей Ивана Сергеевича Тургенева и Льва Николаевича Толстого. Погостив в имениях вы обнаружите удивительную взаимосвязь: писатели знали друг друга, то дружили, то враждовали, но всегда Л.Н.Толстой считал творчество И.С.
Тургенева примером для себя. Наш путь ляжет на границу Тульской области с Орловской, в Чернский район, где расположены родовые поместья Толстых Никольское-Вяземское и Тургеневых, принадлежавшие отцам писателей.
 
Дорогие путешественники, вам пригодится удобная обувь, головной убор,
фотоаппарат, ёмкость для воды из святого источника.
 
В программе:
 
  • 9.00 – сбор группы (Демонстрации, 1 А);
  • 9.15 – 11.15 – трансфер в Никольское-Вяземское;
  • 11.20 – 12.30 – экскурсия, интерактивная программа, прогулка по усадьбе;
  • 12.40 – 13.10 – трансфер на Бежин луг;
  • 13.20 – 14.00 – обед;
  • 14.05 – 14.30 – театрализованная экскурсия на Бежином луге;
  • 14.30 – 15.40 – прогулка к Прощёному колодцу;
  • 15.45 – 15.55 – трансфер в с. Тургенево;
  • 16.10 – 17.20 – театрализованная экскурсия в музее И.С. Тургенева;
  • 17.20 – 17.50 – посещение каретного сарая, фото на память, прогулка по усадьбе и к колодцу Николенька;
  • 18.10 – 20.10 – трансфер в Тулу;
  • 20.15 – возвращение.
В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, питание. 
 
Сбор группы: 2, 8, 29 августа в 9.00 (Демонстрации, 1 А).

 

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Где и когда?
Бежин луг
село Тургенево, с. Тургенево, Бежин луг, Чернский район
2 августа 2020, воскресенье
09:00
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8 августа 2020, суббота
09:00
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29 августа 2020, суббота
09:00
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Касса
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Экскурсия в Поленово
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14 августа, пятница 10:30
Музей-заповедник В.Д. Поленова
 ₽  Билеты: 1950-3000 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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