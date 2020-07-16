Автобусный тур одного дня «Литературные усадьбы»
Центр приема гостей Тульской области приглашает вас в путешествие по известнейшим литературным усадьбам Тульской губернии.
Вас ждёт путешествие по известнейшим литературным усадьбам Тульской губернии в окружении душистого разнотравья луговых красот, которые стали творческой колыбелью для прославленных русских писателей Ивана Сергеевича Тургенева и Льва Николаевича Толстого. Погостив в имениях вы обнаружите удивительную взаимосвязь: писатели знали друг друга, то дружили, то враждовали, но всегда Л.Н.Толстой считал творчество И.С.
Тургенева примером для себя. Наш путь ляжет на границу Тульской области с Орловской, в Чернский район, где расположены родовые поместья Толстых Никольское-Вяземское и Тургеневых, принадлежавшие отцам писателей.
Дорогие путешественники, вам пригодится удобная обувь, головной убор,
фотоаппарат, ёмкость для воды из святого источника.
В программе:
- 9.00 – сбор группы (Демонстрации, 1 А);
- 9.15 – 11.15 – трансфер в Никольское-Вяземское;
- 11.20 – 12.30 – экскурсия, интерактивная программа, прогулка по усадьбе;
- 12.40 – 13.10 – трансфер на Бежин луг;
- 13.20 – 14.00 – обед;
- 14.05 – 14.30 – театрализованная экскурсия на Бежином луге;
- 14.30 – 15.40 – прогулка к Прощёному колодцу;
- 15.45 – 15.55 – трансфер в с. Тургенево;
- 16.10 – 17.20 – театрализованная экскурсия в музее И.С. Тургенева;
- 17.20 – 17.50 – посещение каретного сарая, фото на память, прогулка по усадьбе и к колодцу Николенька;
- 18.10 – 20.10 – трансфер в Тулу;
- 20.15 – возвращение.
В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, питание.
Сбор группы: 2, 8, 29 августа в 9.00 (Демонстрации, 1 А).
Где и когда?
село Тургенево, с. Тургенево, Бежин луг, Чернский район
2 августа 2020, воскресенье
09:00
8 августа 2020, суббота
09:00
29 августа 2020, суббота
09:00
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽