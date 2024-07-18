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Линцесса. Тайны леса

Линцесса. Тайны леса

Премьера:
18.07.2024
 
Режиссер:
Потото Диес
  
Актеры:
Марио Альварес, Лаурентино Гарридо, Альваро Аче, Кармен Тельес
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Независимая и предприимчивая дикая кошка трех лет по имени Линцесса — детеныш северной рыси. Ее дом — загадочный лес, населенный другими животными. Линцесса вместе с братом только начинают знакомиться с окружающим миром и раскрывать секреты жизни в лесу. Линцесса расскажет о своих приключениях и покажет, насколько она бесстрашна и своенравна.

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