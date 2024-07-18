Линцесса. Тайны леса

Премьера: 18.07.2024

Режиссер: Потото Диес

Актеры: Марио Альварес, Лаурентино Гарридо, Альваро Аче, Кармен Тельес

Жанр: Приключение

Продолжительноcть: 88 минут

Возрастные ограничения: 6+

Независимая и предприимчивая дикая кошка трех лет по имени Линцесса — детеныш северной рыси. Ее дом — загадочный лес, населенный другими животными. Линцесса вместе с братом только начинают знакомиться с окружающим миром и раскрывать секреты жизни в лесу. Линцесса расскажет о своих приключениях и покажет, насколько она бесстрашна и своенравна.