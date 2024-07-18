Линцесса. Тайны леса
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Потото Диес
Актеры:
Марио Альварес, Лаурентино Гарридо, Альваро Аче, Кармен Тельес
Жанр:
Приключение
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
6+
Независимая и предприимчивая дикая кошка трех лет по имени Линцесса — детеныш северной рыси. Ее дом — загадочный лес, населенный другими животными. Линцесса вместе с братом только начинают знакомиться с окружающим миром и раскрывать секреты жизни в лесу. Линцесса расскажет о своих приключениях и покажет, насколько она бесстрашна и своенравна.
20 июля, суббота
|
13:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:30
|Люксор Тула
21 июля, воскресенье
|
11:30
|Люксор Тула
|
13:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Люксор Тула
22 июля, понедельник
|
13:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июля, вторник
|
13:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июля, среда
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
|Люксор Тула
|
15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:55
21 июля, воскресенье
|Люксор Тула
|
11:30
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:55
22 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:55
23 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:55
24 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
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