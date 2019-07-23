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Английское чаепитие

Английское чаепитие

В музее «Тульские самовары» пройдет английский чайный вечер.

Любите уютные посиделки за чашкой чая в семейном или дружеском кругу? Тогда собирайтесь компанией и приходите к нам! Английская церемония выбрана не случайно: в этом году исполнилось 360 лет с момента появления чая в Лондоне. Участники встречи узнают, как появился напиток в Англии, какую посуду жители «Туманного Альбиона» используют при сервировке стола и что такое tea rooms. А также приготовят чай с молоком по-английски и продегустируют вкуснейшие булочки «Челси».

Стоимость: 200 р.

 

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
27 июля 2019, суббота
17:00
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