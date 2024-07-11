Не одна дома
Премьера:
11.07.2024
Режиссер:
Василий Свиридов
Актеры:
Милана Хаметова, Dava, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Сергей Пукита, Ксения Новикова, Евгения Жукович, Моника Еронова
Жанр:
Комедия
Возрастные ограничения:
6+
Ученица 5 класса Маша Хаметова остается дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто бы мог предположить, что у няни есть коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.
Сегодня
Завтра
13 июля, суббота
14 июля, воскресенье
15 июля, понедельник
16 июля, вторник
17 июля, среда
Сегодня
|Люксор Тула
|
10:20
14:00
16:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:00
13:00
13:50
14:50
15:40
16:40
17:30
19:20
Завтра
|Люксор Тула
|
10:20
14:00
16:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:00
13:00
13:50
14:50
15:40
16:40
17:30
19:20
13 июля, суббота
|Люксор Тула
|
10:20
14:00
16:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:00
13:00
13:50
14:50
15:40
16:40
17:30
19:20
14 июля, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:20
14:00
16:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:00
13:00
13:50
14:50
15:40
16:40
17:30
19:20
15 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:00
13:00
13:50
14:50
15:40
16:40
17:30
19:20
16 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:00
13:00
13:50
14:50
15:40
16:40
17:30
19:20
17 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:00
13:00
13:50
14:50
15:40
16:40
17:30
19:20
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