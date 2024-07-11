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Не одна дома

Не одна дома

Премьера:
11.07.2024
 
Режиссер:
Василий Свиридов
  
Актеры:
Милана Хаметова, Dava, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Сергей Пукита, Ксения Новикова, Евгения Жукович, Моника Еронова
  
Жанр:
Комедия
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Ученица 5 класса Маша Хаметова остается дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто бы мог предположить, что у няни есть коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

Сегодня
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Люксор Тула
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Люксор Тула
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Люксор Тула
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Люксор Тула
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
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11:10
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12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:30
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19:20
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