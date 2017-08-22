афиша
афиша
Регистрация
Встреча с режиссером: Дарья Виолина

Встреча с режиссером: Дарья Виолина

В Ясной Поляне состоится встреча с режиссером Дарьей Виолиной и показ фильма «Дольше жизни».

Фильм посвящен судьбам детей репрессированных родителей. В его основе — рассказы людей, которые сумели выжить, не податься страху и сохранить память о бывшем. Среди героев фильма — Чингиз Айтматов, Тамара Петкевич, Азарий Плисецкий. Показ организован совместно с тульским отделением общества «Мемориал».

Вот, что говорит о своем фильме сама Дарья Виолина:

— «Мы будем жить» — эта строчка из стихов узницы АЛЖИРА (Акмолинского лагеря жен изменников Родины) четыре года назад стала названием фильма, который я посвятила своей бабушке и всем прошедшим той страшной дорогой

Сегодня узниц не собрать. Их нет на земле. Но живы их дети, те, кому выпала участь повзрослеть до срока, они прошли страшным этапом со своими мамами, их детские воспоминания навсегда остались за проволокой детских бараков. Наш рассказ сегодня о них, тех, кто выжил, вырос, не отрекся и ничего не забыл…

Это они спустя жизнь находят могилы своих отцов, и засекреченные расстрельные полигоны становятся Мемориалами. Петербург, Москва, Минск, Тверь, Астана, Бишкек — не счесть могил, крестов и судеб… И нет конца этим спискам. Но отчего-то в тебе рождается надежда и льется свет. И, кажется, что память длится дольше жизни…

Вход свободный, необходима регистрация.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
16 сентября 2017, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.