Встреча с режиссером: Дарья Виолина

В Ясной Поляне состоится встреча с режиссером Дарьей Виолиной и показ фильма «Дольше жизни».

Фильм посвящен судьбам детей репрессированных родителей. В его основе — рассказы людей, которые сумели выжить, не податься страху и сохранить память о бывшем. Среди героев фильма — Чингиз Айтматов, Тамара Петкевич, Азарий Плисецкий. Показ организован совместно с тульским отделением общества «Мемориал».

Вот, что говорит о своем фильме сама Дарья Виолина:

— «Мы будем жить» — эта строчка из стихов узницы АЛЖИРА (Акмолинского лагеря жен изменников Родины) четыре года назад стала названием фильма, который я посвятила своей бабушке и всем прошедшим той страшной дорогой

Сегодня узниц не собрать. Их нет на земле. Но живы их дети, те, кому выпала участь повзрослеть до срока, они прошли страшным этапом со своими мамами, их детские воспоминания навсегда остались за проволокой детских бараков. Наш рассказ сегодня о них, тех, кто выжил, вырос, не отрекся и ничего не забыл…

Это они спустя жизнь находят могилы своих отцов, и засекреченные расстрельные полигоны становятся Мемориалами. Петербург, Москва, Минск, Тверь, Астана, Бишкек — не счесть могил, крестов и судеб… И нет конца этим спискам. Но отчего-то в тебе рождается надежда и льется свет. И, кажется, что память длится дольше жизни…

Вход свободный, необходима регистрация.