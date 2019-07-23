В Богородицком дворце-музее пройдет лекция «Волшебный дым. История парфюмерии за один час».

Качественный парфюм — идеальный подарок для любой девушки или женщины. Ведь аромат доставляет эстетическое наслаждение, поднимает настроение и придаёт уверенности. До сих пор нельзя сказать, какая страна имеет право называться родиной духов, но в каждой из них есть свои секреты и особенности их приготовления. Интересно? Тогда приходите на лекцию! Всего за один час вы узнаете, какой путь в своем развитии прошли духи, почему стало не достаточно сжигаемых в курительницах цветов и трав и что такое о-де-колон. А главное — создадите свой аромат по старинным рецептам!

Стоимость: 50 р.