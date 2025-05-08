Жажда славы

Премьера: 08.05.2025

Режиссер: Элайджа Байнум

Актеры: Джонатан Мейджорс, Харрисон Пейдж, Харриет Сэнсом Харрис, Хейли Беннетт, Майкл О'Херн, Тейлур Пейдж, Брэдли Страйкер, Крейг Каковски, Сонни Валиченти, Джастин Куомо, Питер Иванов, Марк Рино Смит

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 124 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Киллиан мечтает о славе и толпах фанатов и верит, что бодибилдинг сделает из него звезду. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание появиться на обложках журналов перерастает в опасную одержимость.