Жажда славы
Премьера:
08.05.2025
Режиссер:
Элайджа Байнум
Актеры:
Джонатан Мейджорс, Харрисон Пейдж, Харриет Сэнсом Харрис, Хейли Беннетт, Майкл О'Херн, Тейлур Пейдж, Брэдли Страйкер, Крейг Каковски, Сонни Валиченти, Джастин Куомо, Питер Иванов, Марк Рино Смит
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
124 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Киллиан мечтает о славе и толпах фанатов и верит, что бодибилдинг сделает из него звезду. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание появиться на обложках журналов перерастает в опасную одержимость.
14 мая, среда 00:00
13 мая, вторник 00:00
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24 апреля - 7 мая
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24 апреля - 7 мая