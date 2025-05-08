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Жажда славы

Жажда славы

Премьера:
08.05.2025
 
Режиссер:
Элайджа Байнум
  
Актеры:
Джонатан Мейджорс, Харрисон Пейдж, Харриет Сэнсом Харрис, Хейли Беннетт, Майкл О'Херн, Тейлур Пейдж, Брэдли Страйкер, Крейг Каковски, Сонни Валиченти, Джастин Куомо, Питер Иванов, Марк Рино Смит
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
124 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Киллиан мечтает о славе и толпах фанатов и верит, что бодибилдинг сделает из него звезду. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание появиться на обложках журналов перерастает в опасную одержимость.

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