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Провинция в контексте истории и литературы

Провинция в контексте истории и литературы

19 декабря в Крапивенском краеведческом музее состоится XIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Провинция в контексте истории и литературы». Участники обсудят прошлое, настоящее и будущее провинциального города, а также особенности представления темы провинции в литературе, музейных экспозициях и исследованиях.

Тематика конференции:

  • Архитектура и ландшафт провинциального города — прошлое, настоящее, будущее.
  • История провинции. Общественная жизнь провинциального города. Провинциальный театр. Быт и нравы провинциального города. Образовательные учреждения в провинции. Великие провинциалы. Жизнь и деятельность различных сословий в провинции. Экономическое развитие провинциальных городов. Революция 1917 года в провинции: события, последствия, судьбы.
  • Тема провинции в художественной литературе. Провинциальный город в литературных произведениях. «Типичное» в описаниях провинции. Провинциальные быт и нравы в художественных произведениях. Образ «провинциала» в творчестве писателей. Провинция в письмах, дневниках, мемуарах. Художественные и языковые средства изображения провинции в литературных произведениях.
  • Провинциальная тема в экспозициях музеев и музейных исследованиях.
  • Деятельность земских учреждений.

Участники конференции могут предложить оргкомитету другие темы для выступления, которые кажутся им актуальными для освещения, однако при выборе темы следует обратить внимание на ее значимость в контексте истории и литературы региона и всей страны.

Для участия в конференции до 16 декабря 2019 года необходимо направить заявку на электронный адрес krapivna_grad@mail.ru с пометкой «Конференция». В день проведения конференции для ее участников будет организован трансфер «Тула — Крапивна — Тула».

Где и когда?
Крапивенский краеведческий музей
село Крапивна, Тульская область, село Крапивна, улица Советская, 49
19 декабря 2019, четверг
10:00
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Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
Купить билет
8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Summit
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28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-900 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
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25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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