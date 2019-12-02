19 декабря в Крапивенском краеведческом музее состоится XIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Провинция в контексте истории и литературы». Участники обсудят прошлое, настоящее и будущее провинциального города, а также особенности представления темы провинции в литературе, музейных экспозициях и исследованиях.

Тематика конференции:

Архитектура и ландшафт провинциального города — прошлое, настоящее, будущее.

История провинции. Общественная жизнь провинциального города. Провинциальный театр. Быт и нравы провинциального города. Образовательные учреждения в провинции. Великие провинциалы. Жизнь и деятельность различных сословий в провинции. Экономическое развитие провинциальных городов. Революция 1917 года в провинции: события, последствия, судьбы.

Тема провинции в художественной литературе. Провинциальный город в литературных произведениях. «Типичное» в описаниях провинции. Провинциальные быт и нравы в художественных произведениях. Образ «провинциала» в творчестве писателей. Провинция в письмах, дневниках, мемуарах. Художественные и языковые средства изображения провинции в литературных произведениях.

Провинциальная тема в экспозициях музеев и музейных исследованиях.

Деятельность земских учреждений.

Участники конференции могут предложить оргкомитету другие темы для выступления, которые кажутся им актуальными для освещения, однако при выборе темы следует обратить внимание на ее значимость в контексте истории и литературы региона и всей страны.

Для участия в конференции до 16 декабря 2019 года необходимо направить заявку на электронный адрес krapivna_grad@mail.ru с пометкой «Конференция». В день проведения конференции для ее участников будет организован трансфер «Тула — Крапивна — Тула».