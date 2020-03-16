21 марта в Тульском музее изобразительных искусств состоится лекция «Праздничный мастер. Творчество Якоба Йорданса».

Якоб Йорданс — фламандский художник, один из выдающихся представителей фламандского барокко. В творчестве мастера ярко воплотился национальный самобытный дух фламандской культуры ХVІІ века. Его искусство привлекает, прежде всего, своей непосредственностью, искренностью и жизнерадостностью. В своих произведениях он создаёт образы сильных, здоровых, полных энергией людей. Йорданс тяготел к бытовым, аллегорическим и мифологическим сюжетам. А насыщенность цвета создает праздничность композиции.

Участники лекции узнают о жизни и творчестве великого художника и увидят его выдающиеся работы.

Стоимость: 100 р.