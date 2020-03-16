Праздничный мастер. Творчество Якоба Йорданса
21 марта в Тульском музее изобразительных искусств состоится лекция «Праздничный мастер. Творчество Якоба Йорданса».
Якоб Йорданс — фламандский художник, один из выдающихся представителей фламандского барокко. В творчестве мастера ярко воплотился национальный самобытный дух фламандской культуры ХVІІ века. Его искусство привлекает, прежде всего, своей непосредственностью, искренностью и жизнерадостностью. В своих произведениях он создаёт образы сильных, здоровых, полных энергией людей. Йорданс тяготел к бытовым, аллегорическим и мифологическим сюжетам. А насыщенность цвета создает праздничность композиции.
Участники лекции узнают о жизни и творчестве великого художника и увидят его выдающиеся работы.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
21 марта 2020, суббота
10:30
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
28 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 апреля, воскресенье 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽