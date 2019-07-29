Мастер-класс по джазовым танцам от студии Jumpin' Jive
В «Типографии» проходят открытые занятия по джазовым танцам с нуля. Преподаватели студии Jumpin' Jive познакомят с танцами линди хоп и соло джаз людей любой подготовки, комплекции и возраста.
На этих занятиях учатся импровизировать и создавать танец на ходу, получая удовольствие от момента и не заучивая схемы.
Гостям расскажут о культуре и моде Нью-Йорка прошлого века, и о том как наладить танцевальный диалог в паре.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 августа 2019, воскресенье
13:00