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Мастер-класс по джазовым танцам от студии Jumpin' Jive

Мастер-класс по джазовым танцам от студии Jumpin' Jive

В «Типографии» проходят открытые занятия по джазовым танцам с нуля. Преподаватели студии Jumpin' Jive познакомят с танцами линди хоп и соло джаз людей любой подготовки, комплекции и возраста.

На этих занятиях учатся импровизировать и создавать танец на ходу, получая удовольствие от момента и не заучивая схемы.

Гостям расскажут о культуре и моде Нью-Йорка прошлого века, и о том как наладить танцевальный диалог в паре.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 августа 2019, воскресенье
13:00
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