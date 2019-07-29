Мастер-класс по джазовым танцам от студии Jumpin' Jive

В «Типографии» проходят открытые занятия по джазовым танцам с нуля. Преподаватели студии Jumpin' Jive познакомят с танцами линди хоп и соло джаз людей любой подготовки, комплекции и возраста.



На этих занятиях учатся импровизировать и создавать танец на ходу, получая удовольствие от момента и не заучивая схемы.

Гостям расскажут о культуре и моде Нью-Йорка прошлого века, и о том как наладить танцевальный диалог в паре.

Вход свободный.