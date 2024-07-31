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Первое УЗИ: почему это важно и где в Туле пройти обследование новорожденных
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Первое УЗИ: почему это важно и где в Туле пройти обследование новорожденных

Во время беременности женщина проходит минимум три скрининга УЗИ, чтобы уточнить, нет ли у малыша серьезных патологий развития. Однако далеко не все заболевания доступны для выявления до момента рождения.

Врожденное или приобретенное в процессе рождения заболевание может никак себя не проявлять до некоторого момента. Поэтому очень важно в первый месяц после рождения провести ребенку комплексное УЗИ на качественном оборудовании. 

Неонатолог, врач ультразвуковой диагностики Светлана Камышникова (стаж работы 20 лет):

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— Комплекс обследований, регламентируемых приказом Минздрава РФ, включает в себя обязательное проведение УЗИ головного мозга, брюшной полости, почек, тазобедренных суставов в первый месяц жизни малыша.

Первый скрининг УЗИ ребенка в возрасте до одного месяца позволяет вовремя выявить потенциально опасные и требующие внимания отклонения или же убедиться в их отсутствии. Из опыта могу сказать, что в среднем из 10 маленьких пациентов в 4-5 случаях выявляются те или иные отклонения. При своевременном выявлении патологии повышается вероятность благоприятного прогноза.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Первый месяц после рождения — это своего рода «окно возможностей»: многие заболевания можно вылечить на начальном этапе, что позволяет предупредить развитие осложнений.

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В медицинском центре «Медика» УЗИ новорожденных выполняет не просто врач УЗИ, а неонатолог, который знает все нюансы детского организма. Такой специалист обращает внимание на любые детали. Сочетание опыта специалиста и оборудования экспертного класса позволяет провести детальную диагностику малыша.

— При проведении УЗИ мы учитываем особенности организма новорожденного ребенка, что помогает избежать гипердиагностики, — поясняет Светлана Камышникова.

Прийти на первое УЗИ можно сразу после выписки из роддома.

Готовиться к процедуре не нужно: малыш должен быть сытым, довольным и спокойным — это все, что требуется для процедуры.

Обследование проводится по предварительной записи в любое удобное для пациентов время.

Раннее выявление заболевания — ключ к его успешному лечению!

 

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Тула, ул. Седова, 7.
Тел.: +7 (4872) 900-687, +7 902 900-87-87.

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вчера, в 17:24
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