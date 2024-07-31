  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области участвующим в СВО контрактникам выплатят по миллиону рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области участвующим в СВО контрактникам выплатят по миллиону рублей
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области участвующим в СВО контрактникам выплатят по миллиону рублей

Глава региона увеличил сумму выплаты до 600 тысяч рублей. Плюс президентские 400 тысяч.

Президент Владимир Путин сегодня, 31 июля, подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военнослужащим, которые заключат контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО) с 1 августа до конца текущего года. 

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев решил увеличить сумму региональной выплаты до 600 тысяч рублей. Таким образом, военнослужащие, подписавшие контракт с министерством обороны РФ в Тульской области получат разовую выплату в миллион рублей. 

Глава региона напомнил, что в регионе действует более 60 мер поддержки семьям военнослужащих, которые включают финансовую, социальную, психологическую, правовую помощь и многое другое. Подробную информацию о каждой из них можно узнать на сайте zaschitnik71.ru. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 15:27 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий МиляевСВОвыплаты

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Госдума окончательно запретила продавать детям энергетики
Госдума окончательно запретила продавать детям энергетики
Как защитить себя и свою семью от телефонного мошенничества?
Как защитить себя и свою семью от телефонного мошенничества?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.