В Тульской области участвующим в СВО контрактникам выплатят по миллиону рублей

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Глава региона увеличил сумму выплаты до 600 тысяч рублей. Плюс президентские 400 тысяч.

Президент Владимир Путин сегодня, 31 июля, подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военнослужащим, которые заключат контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО) с 1 августа до конца текущего года.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев решил увеличить сумму региональной выплаты до 600 тысяч рублей. Таким образом, военнослужащие, подписавшие контракт с министерством обороны РФ в Тульской области получат разовую выплату в миллион рублей.

Глава региона напомнил, что в регионе действует более 60 мер поддержки семьям военнослужащих, которые включают финансовую, социальную, психологическую, правовую помощь и многое другое. Подробную информацию о каждой из них можно узнать на сайте zaschitnik71.ru.