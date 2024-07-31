На ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделят 50 млн рублей

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Больше всего средств получит оружейная столица.

На ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделят 50 миллионов рублей.

Средства ориентировочно распределят следующим образом:

Тула — 13 миллионов рублей;

Веневский район — 6 миллионов рублей;

Щекино — 1,4 миллиона рублей;

Новомосковск — 7 миллионов рублей;

Суворовский район — 2 миллионов рублей;

Богородицкий район — 8 миллионов рублей;

Кимовский район — 7,7 миллиона рублей;

Узловский район — 1 миллион рублей;

Ефремов — 3,5 миллиона рублей.

Подробности в пресс-службе правительства Тульской области пока не сообщили. В регионе из 7011 подвалов пригодными для укрытия сотрудники Госжилинспекции признали лишь 2133. В 842 помещениях выявили протечки, захламленность, неисправность замков и др.