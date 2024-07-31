На ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделят 50 млн рублей

На ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделят 50 миллионов рублей.
Средства ориентировочно распределят следующим образом:
- Тула — 13 миллионов рублей;
- Веневский район — 6 миллионов рублей;
- Щекино — 1,4 миллиона рублей;
- Новомосковск — 7 миллионов рублей;
- Суворовский район — 2 миллионов рублей;
- Богородицкий район — 8 миллионов рублей;
- Кимовский район — 7,7 миллиона рублей;
- Узловский район — 1 миллион рублей;
- Ефремов — 3,5 миллиона рублей.
Подробности в пресс-службе правительства Тульской области пока не сообщили. В регионе из 7011 подвалов пригодными для укрытия сотрудники Госжилинспекции признали лишь 2133. В 842 помещениях выявили протечки, захламленность, неисправность замков и др.