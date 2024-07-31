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На ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделят 50 млн рублей
Фото: ru.freepik.com.

На ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделят 50 млн рублей

Больше всего средств получит оружейная столица.

На ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделят 50 миллионов рублей. 

Средства ориентировочно распределят следующим образом: 

  •  Тула — 13 миллионов рублей;
  •  Веневский район — 6 миллионов рублей;
  •  Щекино — 1,4 миллиона рублей;
  •  Новомосковск — 7 миллионов рублей;
  •  Суворовский район — 2 миллионов рублей;
  •  Богородицкий район — 8 миллионов рублей;
  •  Кимовский район — 7,7 миллиона рублей;
  •  Узловский район — 1 миллион рублей;
  •  Ефремов — 3,5 миллиона рублей.

Подробности в пресс-службе правительства Тульской области пока не сообщили. В регионе из 7011 подвалов пригодными для укрытия сотрудники Госжилинспекции признали лишь 2133. В 842 помещениях выявили протечки, захламленность, неисправность замков и др.

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Автор:
сегодня, в 11:52 0
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