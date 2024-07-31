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  5. 31 июля: революция в трансплантологии и парящий над волнами - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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31 июля: революция в трансплантологии и парящий над волнами

31 июля: революция в трансплантологии и парящий над волнами

Просыпаемся и встречаем последний день июля и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле будет пасмурно и до +19 градусов днем.

Ученые совершили прорыв в области трансплантации сердца, впервые успешно пересадив пациенту механическое сердце, сделанное из титана. Это уникальное устройство работает без клапанов и способно прокачивать до 12 литров крови в минуту, что позволяет пациенту вести активный образ жизни, включая занятия спортом.

Данное решение является временным, пока пациент ожидает полноценную трансплантацию донорского сердца. Титановое сердце отличается небольшим весом и высокой износостойкостью, что делает его идеальным вариантом для поддержания жизнедеятельности пациента до проведения окончательной операции.

Этот прорыв в медицине открывает новые горизонты для пациентов. Титановое сердце позволяет им сохранять качество жизни и активность, ожидая своей очереди на получение донорского органа. Данная технология может стать важным шагом на пути к решению проблемы нехватки донорских сердец и улучшению жизни тысяч людей во всем мире.

Заряжаемся на этот вместе с Aaron Smith - Dancin - Krono Remix ft. Luvli.

Фотограф Жером Бруйе сделал, возможно, одну из самых знаковых фотографий Олимпийских игр 2024 года. На снимке бразильский серфингист Габриэль Медина будто парит над водой, демонстрируя невероятное мастерство. За свое выступление спортсмен получил самый высокий балл на одиночной волне за всю историю Олимпийских игр — 9,90 из 10. 

Фотография Жерома Бруйе надолго еще останется в памяти как одно из самых ярких и вдохновляющих изображений Олимпийских игр 2024 года, отражающее истинную сущность спортивного духа и человеческих достижений.

Образовательная нейролаборатория VERLAB использовала технологии искусственного интеллекта для создания концепта мебели, вдохновленной повседневными предметами. Эта уникальная коллекция включает в себя предметы, стилизованные под известные продукты, такие как пачка соды, леденец-петушок, козинак, колбаса и тд.

Вкусного настроения!

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