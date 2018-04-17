Live coding
Никита Прудников расскажет о модном направлении медиа искусств Live coding. Рассказ будет сопровождаться импровизацией.
В программе лекции:
- алгоритмы в музыке;
- творческий поиск и новые тембры;
- код как язык импровизации;
- синергия в искусстве, которую создают технологии;
- лайвкодинг культуре, алгорейвах, DIY и стрим-вечеринках.
По традиции за теоретической частью, по традиции следует выступление.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 апреля 2018, суббота
21:00