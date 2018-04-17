Никита Прудников расскажет о модном направлении медиа искусств Live coding. Рассказ будет сопровождаться импровизацией.

В программе лекции:

алгоритмы в музыке;

творческий поиск и новые тембры;

код как язык импровизации;

синергия в искусстве, которую создают технологии;

лайвкодинг культуре, алгорейвах, DIY и стрим-вечеринках.

По традиции за теоретической частью, по традиции следует выступление.

Вход свободный.



