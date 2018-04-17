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Live coding

Live coding

Никита Прудников расскажет о модном направлении медиа искусств Live coding. Рассказ будет сопровождаться импровизацией.

В программе лекции:

  •  алгоритмы в музыке;
  • творческий поиск и новые тембры;
  •  код как язык импровизации;
  •  синергия в искусстве, которую создают технологии;
  • лайвкодинг культуре, алгорейвах, DIY и стрим-вечеринках.

По традиции за теоретической частью, по традиции следует выступление.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 апреля 2018, суббота
21:00
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