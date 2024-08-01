Судная ночь. Джекпот

Премьера: 01.08.2024

Режиссер: Дэн Браун

Актеры: Ангус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон, Муса Хуссейн Краиш, Спенсер Гарретт, Джейсон О'Mара, Джейсон Уайлс, Себастьян Соцци, Чарли Магдалено

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 18+

Несколько человек становятся свидетелями джекпота в $156 миллионов долларов. Случайные посетители, полиция, преступники — все желают заполучить лотерейный билет с огромным выигрышем. Эта судная ночь выпустит на волю все людские пороки.