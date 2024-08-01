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Судная ночь. Джекпот

Судная ночь. Джекпот

Премьера:
01.08.2024
 
Режиссер:
Дэн Браун
  
Актеры:
Ангус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон, Муса Хуссейн Краиш, Спенсер Гарретт, Джейсон О'Mара, Джейсон Уайлс, Себастьян Соцци, Чарли Магдалено
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Несколько человек становятся свидетелями джекпота в $156 миллионов долларов. Случайные посетители, полиция, преступники — все желают заполучить лотерейный билет с огромным выигрышем. Эта судная ночь выпустит на волю все людские пороки.

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