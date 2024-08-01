Судная ночь. Джекпот
Премьера:
01.08.2024
Режиссер:
Дэн Браун
Актеры:
Ангус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон, Муса Хуссейн Краиш, Спенсер Гарретт, Джейсон О'Mара, Джейсон Уайлс, Себастьян Соцци, Чарли Магдалено
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
18+
Несколько человек становятся свидетелями джекпота в $156 миллионов долларов. Случайные посетители, полиция, преступники — все желают заполучить лотерейный билет с огромным выигрышем. Эта судная ночь выпустит на волю все людские пороки.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:00
|Люксор Тула
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
Завтра
|Люксор Тула
|
22:00
26 - 31 июля
1 августа, четверг 00:00
25 - 31 июля
6 июля - 7 августа
25 - 31 июля
18 июля - 1 августа